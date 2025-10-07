El pimiento del Bierzo (León): orgullo, sabor y esencia de una tierra

Un recorrido literario por el sabor, la historia y la esencia de este producto berciano

Rojo, verde, entreverado, ancho, rectangular, corto, amarillo, pequeño o cuadrado. Dulce, picante, choricero, morrón o chato. El pimiento del Bierzo es mucho más que un producto de la huerta: es un símbolo, una joya gastronómica que encierra el alma de una comarca.

Un festín de sabores

Condimento esencial de arroces y pescados, protagonista de guisos, lacones y asados, el pimiento berciano se presenta de mil formas. Cornijo o italiano, de piquillo, de Padrón, relleno de morcilla, de queso o de bacalao.

Confitado, caramelizado o en conserva, siempre una oda al paladar. Cortado en tiras, regado con aceite de oliva, frito o escabechado, cada preparación convierte este fruto humilde en un manjar elegante y sofisticado.

Símbolo y legado

El pimiento del Bierzo es la esencia de una tierra trabajadora, el fruto del esfuerzo de agricultores y artesanos que, con mimo y dedicación, arrancan al terruño su mejor recompensa. Su sabor es historia, tradición y excelencia; su presencia, orgullo y estandarte de una comarca que lo ha elevado a emblema culinario.

Sencillo, humilde, pero lleno de matices, el pimiento berciano ha conquistado mesas y corazones, convirtiéndose en la clave de los mejores platos y en símbolo de identidad para toda la región.

Pimiento del Bierzo

Sobre la colaboradora de COPE: Silvia Rodríguez

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana en ‘Con otra perspectiva’, disponibles en Cope.es/Bierzo.

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, Silvia decidió estudiar esta carrera por su pasión por la lengua y la literatura. Disfruta leyendo, escribiendo y escuchando buena música. Además, es feliz trabajando en equipo y cree firmemente que “estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Silvia también es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una labor destacada en la comarca. Enamorada de la enseñanza, es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y con gran sentido del humor. Además, realizó el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del escritor Miguel Velasco Nevado.