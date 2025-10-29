Will Falk marca la hoja de ruta del UCAM Murcia para un partido clave en Europa

El UCAM Murcia CB afronta su próximo compromiso europeo con mucho ánimo y la moral alta. El ala-pívot Will Falk, en declaraciones a 'Deportes Cope Murcia', ha destacado el buen momento del equipo: “Veo al equipo muy bien, con mucho ánimo, y es verdad que hemos sabido reaccionar muy bien después de una semana larga fuera de casa”.

Un rival conocido y peligroso

El conjunto universitario ya se ha enfrentado previamente a su próximo adversario, por lo que conocen su potencial. “Sabemos que va a ser un partido difícil, como todos”, advierte Falk, quien pone el foco en los jugadores americanos del rival, a los que considera capaces de “explotar el partido”. Por ello, subraya la importancia de “estar muy atentos con ellos”.

Pese a la peligrosidad del contrario, el jugador subraya que la clave está en el propio equipo. “Para nosotros lo más importante es tener el foco en Ucam, en hacer nuestras cosas bien, jugar con energía y, bueno, así va a ser un buen partido seguro”, ha afirmado. La estrategia pasa por centrarse en su propio rendimiento para asegurar un resultado positivo.

Cada punto es clave en un grupo apretado

El jugador también ha valorado la situación del equipo en la FIBA Europe Cup, describiéndolo como un “grupo muy apretado”. Esta competitividad, lejos de ser un problema, añade emoción: “La verdad eso da un poco de gusto, ¿no? Porque ahora cada partido es es aún más importante”. Falk insiste en la necesidad de “ganarlo todos” y, además, “intentar ganar lo de los máximos puntos posibles, porque al final cada punto es muy importante aquí en esa liga”.

Sobre el estilo de juego que espera, Falk anticipa un duelo de alta intensidad. “Va a ser un partido con un baloncesto muy rápido, muy eléctrico, porque tienen jugadores que pueden correr la pista muy bien, que pueden tirar muy bien desde fuera”, ha detallado. Por tanto, concluye que será fundamental “estar muy atentos en defensa, sobre todo, y cargar bien al rebote” en lo que prevé que será “un partido físico”.