La Vuelta a Murcia crece y desvela un recorrido histórico de dos días para 2026

Fran Sánchez, director general de Deportes, ha desvelado el recorrido de la 46ª edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, que se celebrará los días 13 y 14 de enero de 2026. El propio Sánchez ha señalado que es "un acontecimiento histórico", ya que la prueba se amplía a dos jornadas. También ha destacado que esta edición demuestra que "cuando somos capaces de unirnos todos, siempre somos más fuertes".

De la historia de Cartagena a la industria de Yecla

La primera etapa comenzará en Cartagena, una ciudad que, según el director general, "contiene la historia de la región de Murcia". La salida desde el puerto aspira a ser "épica", una aventura que, en palabras de Sánchez, será "una salida que nace en el mar y que quiere llegar hasta Yecla".

La elección de Yecla como final de la primera jornada no es casual. Sánchez ha explicado que la ciudad representa industria, visión y valentía" y es un ejemplo de "cómo un producto del talento de esta región traspasa las fronteras". El director general agradeció expresamente a la empresa Gobik y al ayuntamiento su implicación para que la etapa terminara allí.

Murcia y Santomera, broche final

La segunda y última jornada de la Vuelta a Murcia nacerá en la capital de la región, Murcia, en un gesto de "cariño infinito" hacia la ciudad. El recorrido de este día concluirá en Santomera, un municipio del que Sánchez ha destacado que "está empujando de una manera decidida a todo lo que significa ese crecimiento de los deportistas".