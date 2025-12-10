COPE
Podcasts
Deportes COPE en Murcia
Deportes COPE en Murcia

La Vuelta a Murcia crece y desvela un recorrido histórico de dos días para 2026

La 46ª edición se celebrará los días 13 y 14 de enero con un trazado que unirá Cartagena, Yecla, Murcia y Santomera como grandes protagonistas

Fran Sánchez desvela el recorrido de la Vuelta a Murcia 2026
00:00
Descargar
V.C.G.

Fran Sánchez, director general de Deportes

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura2:13 min escucha

Descargar

Fran Sánchez, director general de Deportes, ha desvelado el recorrido de la 46ª edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, que se celebrará los días 13 y 14 de enero de 2026. El propio Sánchez ha señalado que es "un acontecimiento histórico", ya que la prueba se amplía a dos jornadas. También ha destacado que esta edición demuestra que "cuando somos capaces de unirnos todos, siempre somos más fuertes".

De la historia de Cartagena a la industria de Yecla

La primera etapa comenzará en Cartagena, una ciudad que, según el director general, "contiene la historia de la región de Murcia". La salida desde el puerto aspira a ser "épica", una aventura que, en palabras de Sánchez, será "una salida que nace en el mar y que quiere llegar hasta Yecla".

Cuando somos capaces de unirnos todos, siempre somos más fuertes"

Fran Sánchez

Director General de Deportes

La elección de Yecla como final de la primera jornada no es casual. Sánchez ha explicado que la ciudad representa industria, visión y valentía" y es un ejemplo de "cómo un producto del talento de esta región traspasa las fronteras". El director general agradeció expresamente a la empresa Gobik y al ayuntamiento su implicación para que la etapa terminara allí.

Murcia y Santomera, broche final

La segunda y última jornada de la Vuelta a Murcia nacerá en la capital de la región, Murcia, en un gesto de "cariño infinito" hacia la ciudad. El recorrido de este día concluirá en Santomera, un municipio del que Sánchez ha destacado que "está empujando de una manera decidida a todo lo que significa ese crecimiento de los deportistas".

Una salida que nace en el mar y que quiere llegar hasta Yecla"

Fran Sánchez

Director general de Deportes

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 09 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking