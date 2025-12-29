El UCAM Murcia inmortaliza a Sadiel Rojas y eleva su '27' al cielo del Palacio

Juan Pablo Mendoza, director creativo de UCAM CB, ha calificado de "emocionante" la decisión de retirar el dorsal 27 de Sadiel Rojas en el partido de este martes contra el Real Madrid. Para Mendoza, el homenaje al excapitán universitario tiene un profundo significado personal y representa los valores del club. "Que se retire el dorsal a Sadiel significa muchísimo para los que nos gusta el baloncesto y hemos visto a grandes jugadores", ha afirmado.

Un espíritu de entrega y sacrificio

El director creativo ha explicado que la mentalidad de Sadiel Rojas le recuerda a la de su padre, el fallecido presidente de la entidad. "En eso Sadiel se parecía mucho a mi padre: una mentalidad de entrega, de proteger a Murcia. Mañana es un día emocionante en todos los niveles", ha comentado. La retirada del dorsal, según Mendoza, establece un legado para el futuro: "Que todos los jugadores que vengan aquí, rivales, entiendan que juegan contra un espíritu de entrega, de sacrificio, de que van a lucharlo todo".

Estoy deseando mirar al cielo y ver ese número, porque eso da respeto" Juan Pablo Mendoza Director creativo de UCAM

El reencuentro con Campazzo

El homenaje contará con un testigo de excepción, el excompañero de Rojas en el playoff de 2016, Facundo Campazzo. Mendoza cree que el base argentino es consciente de la magnitud del hito que ha logrado el dominicano. "Facu es muy consciente del mérito que tiene lo que ha logrado Sadiel Rojas. Hay que entender la dimensión de lo que va a ocurrir, incluso grandes jugadores que ha habido en la historia no tienen dorsales retirados", ha señalado.

El listón para el futuro

Para Juan Pablo Mendoza, este acto "más que retirar dorsales, es [dónde ponemos la exigencia]". A partir de ahora, el camino para recibir tal honor en el UCAM Murcia está claro y se basa en los valores que encarna Rojas. "Para que se te retire el dorsal tienes que cumplir ese mínimo de tiempo de compromiso, la fidelidad, el amor. La fidelidad y el amor se miden en cuánto nos has dado", ha declarado, destacando los casi diez años de carrera que el jugador dedicó al club.

Para que se te retires de dorsal tienes que cumplir esos requisitos, ese mínimo de tiempo de compromiso, la fidelidad, el amor" Juan Pablo Mendoza Director creativo de UCAM

Al ser preguntado sobre si este homenaje abre la puerta a otros, Mendoza ha diferenciado el caso de Rojas de otros jugadores importantes, pero sin el mismo nivel de entrega. Aun así, ha dejado una puerta abierta a un exjugador muy querido por la afición: "Hay un jugador que se fue el año pasado, en clara referencia a Nemanja Radovic, que todos queremos mucho, y más que merecedor, que ojalá llegue el día que también esté en todo lo alto del cielo del palacio".