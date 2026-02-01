Sito Alonso se rinde al Palacio de los Deportes tras la victoria histórica de UCAM Murcia ante el Barça

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, ha analizado la "súper, superdura" victoria de su equipo contra el FC Barcelona en el Palacio de los Deportes. El técnico ha reconocido la superioridad táctica del Barça en los primeros diez minutos, afirmando que su equipo no empezó "con la determinación necesaria para jugar contra un equipo de esta entidad".

Una remontada basada en el orgullo

A pesar de que el Barça demostró su "sapiencia y experiencia" para controlar el marcador, Alonso ha destacado que tiraron de "un orgullo increíble en el segundo cuarto" para llegar al descanso "con una sensación de estar muy vivos". Según el entrenador, en ese momento cambió todo.

El tercer cuarto ha sido "superbueno" para el equipo, cambiando las sensaciones del partido, mientras que el último parcial es, para el técnico, "para enmarcar". Ha subrayado la dificultad de jugar con un marcador de faltas en contra de 9-1 sin perder nunca "la fe en la victoria".

No me hubiera podido imaginar en la vida que el pabellón rugiera de la manera que ha rugido hoy" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

Un Palacio 'estratosférico' y un hito histórico

Sito Alonso ha dedicado una mención especial a la afición, cuyo papel ha sido clave. "No me hubiera podido imaginar en la vida, en la vida, desde que llegué hace 7 años, que el pabellón rugiera de la manera que ha rugido hoy", ha confesado. El técnico ha asegurado no haber visto al público a un nivel tan "increíble" y "estratosférico" en sus siete años en el club.

Esta victoria permite al UCAM Murcia lograr un hito, ya que es la "primera vez en la historia" que el club gana los dos partidos de la liga regular al Fútbol Club Barcelona. Alonso también ha elogiado a jugadores como Howard, David, Mike o Dylan, quienes "han estado perfectos" o "increíbles" tras sobreponerse a un inicio dubitativo.

Tiene una calidad sobre todo mental en cuanto a no creerse inferior a nadie" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

El entrenador ha puesto como ejemplo de la mentalidad del equipo a DaVonte, de quien ha dicho que "tiene una calidad sobre todo mental en cuanto a no creerse inferior a nadie". Finalmente, ha hecho un llamamiento a la afición para el crucial partido del martes contra el Sopot, donde el equipo se juega la primera plaza en la competición europea.