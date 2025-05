Sito Alonso: "Lleida es un equipo muy competitivo en su pista"

El UCAM Murcia CB no pudo contar con Kaiser Gates en el último partido de Liga Endesa debido a una lesión en su rodilla derecha. Sito Alonso ha repasado el parte de bajas para el partido de esta próxima jornada contra Hiopos Lleida. “No ha sido una semana muy fácil en ese aspecto, estamos teniendo una serie de problemas que vamos a ver cómo podemos solucionar. En principio Kaiser todavía no ha entrenado con el equipo. Vamos a ver las pruebas que están haciendo hoy con él, Simon Birgander casi seguro que no juega, está arrastrando unas molestias, parece que su evolución va a ser más lenta de lo que pensábamos y tenemos un problema con Dani Gacía y vamos a ver cómo evoluciona hoy Kostas Antetokounmpo”.

Posible récord de triunfos como visitante

El conjunto universitario ha igualado esta temporada su récord de victorias a domicilio, siendo uno de los equipos más sólidos de la competición en este apartado. “No es un tema de concentración. La concentración no varía, el deseo tampoco, la presión si. Cuando tu juegas fuera de casa el sentimiento de saber que es más difícil te quita una presión que si que te has puesto tú mismo en casa”.

En cuanto a la posibilidad de batir este récord de victorias lejos del Palacio de los Deportes. “Lo único que tengo claro y lo único que me preocupa ahora es Hiopos Lleida. Están haciendo una gran temporada en su casa, la manera que tienen de competir, el ambiente que se respira en su campo. Este es el único problema que tengo ahora mismo en la cabeza, de cómo podemos afrontar un partido de esta dificultad”. Añade que, “son súper competitivos”.

'Locura controlada'

Desde la llegada de James Batemon, Hiopos Lleida ha dado un salto de calidad y será un duro rival este domingo. “Ellos tienen una manera de jugar, sobre todo en casa, que les favorece la llegada de este jugador. Creo que esa “locura controlada” hace que el equipo en casa encuentre salidas incluso cuando no las hay”. Añade que, “siempre vuelven al partido porque esa “locura controlada” hace que tengan robos de balón, hace que tengan canastas en últimos segundos, hace que tengan una confianza plena en sus tiradores, hace que haya un ambiente fantástico. Eso hace que sea un campo súper difícil para cualquier rival”.

El conjunto universitario jugará este fin de semana en uno de los pabellones más complicados y “calientes” de la Liga Endesa, el Barris Nord, y la gestión de emociones jugará un papel clave. “Es una incertidumbre. Estamos acostumbrados a jugar en diferentes pistas y a ganar en diferentes pistas pero yo creo que ninguna como esta. Tiene un apoyo, tiene una manera de vivir, creo que la vida tiene que ser así, cómo la viven ellos, enérgica, positiva, me parece impresionante”.