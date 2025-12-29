Sadiel Rojas, ante el homenaje de UCAM Murcia: "No quiero llorar, pero nunca sabes qué va a pasar"

El UCAM Murcia rinde homenaje a una de sus mayores leyendas, Sadiel Rojas, con la retirada de su camiseta con el dorsal número 27. El acto tendrá lugar en la previa del partido de Liga Endesa contra el Real Madrid, un momento que el propio jugador ha calificado como "una bendición" en una entrevista en COPE Murcia.

Un día cargado de emoción

Rojas ha confesado que no sabe cómo reaccionará cuando vea su camiseta en el techo del Palacio de los Deportes. A pesar de la incertidumbre, ha expresado su inmenso orgullo por el reconocimiento: "Soy mucho orgulloso para ser un murciano más y para tener esta oportunidad".

No quiero llorar, pero no sabes qué va a pasar" Sadiel Rojas Ex-capitán de UCAM Murcia CB

El jugador ha admitido que no quiere emocionarse, pero es consciente de la magnitud del momento. "No quiero llorar, pero tú no sabes, no sabes qué va a pasar", ha señalado, dejando claro que es algo "tan grande, tan emocionante en tu vida" que es imposible predecir la reacción.

Una jornada para la historia

El homenaje coincide con un día que puede ser doblemente histórico para el club. Una victoria contra el Real Madrid colocaría al UCAM Murcia como líder de la liga, una gesta que emociona a Rojas en el marco del 40 aniversario del club: "Te imaginas, nadie espera, puede ser un día, nadie espera, de verdad".

Recuerdos de una década y un referente

Al recordar sus diez años en Murcia, Rojas ha afirmado tener "muchos recuerdos buenos", desde la Final Four a las semifinales de la Copa del Rey. Su vínculo con la ciudad es profundo, como él mismo ha afirmado de manera contundente.

Una mejor parte de mi vida fue ahí en Murcia" Sadiel Rojas Ex-capitán de UCAM Murcia CB

En este sentido, el jugador ha sido claro: "Una mejor parte de mi vida fue ahí en Murcia". También ha tenido un recuerdo especial para el fallecido presidente José Luis Mendoza, a quien ha descrito como "un luchador de verdad". Según Rojas, su espíritu de lucha sigue inspirando al equipo a día de hoy.