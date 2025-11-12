Pablo Hernández y el UCAM se conjuran para asaltar el Nuevo Colombino

La reciente derrota ante el Atlético Malagueño ha cortado la racha positiva del UCAM Murcia CF, pero no ha mermado la moral del equipo. Según el jugador Pablo Hernández, a pesar del "runrún" que suele generarse tras un tropiezo, la plantilla está "entrenando bien y con ganas". El vestuario ve el próximo partido como una oportunidad para "reivindicarnos después de la derrota".

Un desafío en el Nuevo Colombino

El próximo sábado el equipo se enfrentará al Recreativo de Huelva en el estadio Nuevo Colombino. Hernández ha calificado el encuentro como "un desafío para nosotros", con el objetivo claro de "ir ahí y sacar los 3 puntos y hacernos más fuertes".

Es un desafío para nosotros ir ahí y sacar los 3 puntos" Pablo Hernández Jugador UCAM Murcia CF

El jugador ha reconocido que la derrota anterior supuso dejar pasar "una oportunidad muy buena de ponernos segundos". Sin embargo, el equipo mantiene la calma y es consciente de la igualdad de la competición. "En una liga como esta te puede ganar cualquiera", afirmó Hernández, subrayando que un resultado adverso "es algo que puede pasar".