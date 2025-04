Kostas Antetokoumpo: "Espero poder seguir ayudando al equipo"

El pívot griego fue el mejor jugador del conjunto universitario en el último partido de liga contra Surne Bilbao Basket. Kostas Antetokounmpo firmó 11 puntos y 7 rebotes para 22 créditos de valoración. “Me da mucha confianza y deseo poder ayudar al equipo en los próximos partidos”. Añade que, “Sito me ha estado apoyando desde que llegué, en las últimas semanas me ha estado dando muchos consejos en los entrenamientos y gracias a eso me he adaptado mejor y estoy mejor con el equipo”.

El pívot griego se encuentra cada vez más adaptado a la ciudad y al equipo y en estos últimos partidos está pudiendo ayudar más en la pista. “Creo que simplemente las cosas necesitan su tiempo, entenderme con mis compañeros y estar unido a ellos es un trabajo constante y al final lo he conseguido”.

Tras haber disputado ya varios partidos en la Liga Endesa, Antetokounmpo ha valorado el nivel de exigencia de la competición. “La Liga Endesa es definitivamente la liga más competitiva de Europa, cualquier equipo te puede ganar y a cualquier equipo le puedes ganar así que no te puedes confiar”.

A tan solo cinco jornadas de acabar la temporada regular, el UCAM Murcia CB mantiene vivas sus opciones de entrar a playoff. “Es el tema del que más hablamos, después de la victoria en Bilbao estuvimos viendo qué condiciones tenían que darse para clasificarnos, qué partidos teníamos que ganar, es lo que más comentamos entre nosotros”.

El conjunto universitario viaja este fin de semana a uno de los pabellones más complicados de la Liga Endesa, el Barris Nord, para enfrentarse al Hiopos Lleida. “Estoy esperando a que tengamos la sesión de vídeo durante esta semana para poder ver cómo juega Hiopos Lleida, analizar diferentes jugadores y espero que cuando vayamos a Lleida podamos ganar el partido”.

El UCAM Murcia ha igualado su récord de victorias fuera de casa (8) y esta temporada está siendo uno de los equipos más sólidos a domicilio. “Cuando juegas en casa siempre quieres ganar y es importante, pero también es importante hacerlo cuando juegas fuera”.