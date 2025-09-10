Joaquín García Box: "Ciudad Molina Básket va a sorprender en su debut en Segunda FEB"

El baloncesto de Molina de Segura vive este miércoles una cita especial. A partir de las 20:00 horas, el Auditorio del Museo del Enclave de la Muralla (MUDEM) acogerá la presentación oficial de las plantillas del Ciudad Molina Básket, tanto del primer equipo masculino como del femenino, en un acto abierto a todos los aficionados.

El club, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Molina de Segura, afronta una temporada histórica, ya que el conjunto masculino debutará en la Segunda FEB, la tercera categoría del baloncesto nacional. Bajo la dirección del técnico Carles Miñana, el cuadro molinense se encuentra en plena recta final de la pretemporada, en la que disputará la Copa de España.

COPA de españa

En la primera fase del torneo, Molina Básket se medirá a Gandía, Lliria y Albacete. Jugará dos encuentros a domicilio, en Gandía y Lliria, y cerrará la fase en casa, el próximo 20 de septiembre, en el Pabellón Serrerías, donde recibirá a Albacete. Además, el día 17 de septiembre disputará en Lorca la final de la Copa Federación frente a Caesa Cartagena.

El presidente del club, Joaquín García Box, analizó este miércoles en los micrófonos de Deportes COPE Murcia el momento del equipo de cara al estreno en Segunda FEB. “El equipo va a sorprender. Les he visto entrenar a gran nivel, creo que vamos a disfrutar de un gran año y confío en la respuesta de los aficionados de Molina de Segura, una localidad con gran tradición de baloncesto”, señaló.

El acto de esta tarde servirá como pistoletazo de salida a una temporada ilusionante en la que el Ciudad Molina Básket aspira a consolidarse en el panorama nacional y a enganchar a la afición con su proyecto deportivo.