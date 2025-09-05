Germán Crespo: "Llegamos con mucha confianza al comienzo de la temporada"
El técnico de UCAM Murcia CF analiza el comienzo de la temporada en Segunda Federación en la que se medirán a UD Melilla el próximo domingo en el Álvarez Claro
Murcia - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Temas relacionados
"García Ortiz no dimite porque no le deja el Gobierno; estoy plenamente convencido de que él ha tenido intención de dimitir"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h