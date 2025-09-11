Cara y cruz para Real Madrid y Atlético de Madrid en la ida de la tercera fase de la Champions

Eintracht de Frankfurt 1 - 2 real madrid

El Real Madrid consiguió una importante victoria a domicilio por 1-2 ante el Eintracht Fráncfort gracias a los goles de la sueca Filippa Angeldal y la danesa Signe Bruun, en el partido de ida de la tercera fase de clasificación de la Liga de Campeones femenina.

El cuadro de Pau Quesada, recientemente nombrado entrenador blanco, sufrió para mantener el resultado en casa del cuatro veces ganador del torneo continental, quien recortó distancias al filo del descanso con el tanto de Nicole Anyomi y puso en serios aprietos a la defensa del Real Madrid en el segundo tiempo.

BK Häcken 1 - 1 atlético de madrid

El Atlético de Madrid empató este jueves 1-1 en Gotemburgo, ante el Hacken, tras encajar un gol en el minuto 86 (Felicia Schroder), y desperdiciar numerosas ocasiones, en el partido de ida de la tercera fase de clasificación de la Liga de Campeones femenina.

Un tanto de la brasileña Luany en el minuto 17 le dio la ventaja al cuadro que dirige Víctor Martín, que fue superior tanto en el juego como en las ocasiones de peligro, pero que solo fue capaz de perforar la portería rival una vez ante un equipo local que amenazó solo en tres ocasiones la portería de Lola Gallardo.