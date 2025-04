Dylan Ennis: "Mi familia y yo somos felices en Murcia y no descartamos quedarnos aquí"

Dylan Ennis ha ampliado su contrato una temporada más y sumará su tercer año vistiendo la camiseta del UCAM Murcia CB. “Todos saben lo contento que estoy de estar aquí, mi familia está feliz, tenemos una afición espectacular, el equipo muy bien. Me encanta la ciudad y eso es lo más importante”. Añade que, “ha sido todo bastante fácil”.

Ya son varios los jugadores de la actual plantilla que tienen contrato para la temporada que viene. El conjunto universitario volverá a contar con un buen bloque de jugadores para el inicio de la 25/26. “Es muy importante tener ese bloque del que hablas, se ve que los jugadores están a gusto aquí en Murcia. Es verdad que en las plantillas muchas veces hace falta hacer algún ajuste pero eso es cosa de Alejandro, a mi me toca enfocarme en el equipo y pensar en cada entrenamiento y en cada partido”.

Actualmente, el equipo atraviesa un buen momento tras ganar en el Palacio de los Deportes al Joventut Badalona. Dylan Ennis ha hecho balance de la temporada del conjunto universitario. “Hemos tenido muchos altibajos como es normal en cualquier equipo, también es verdad y todos sabemos que después de lo que pasó la temporada pasada las expectativas son muy altas y eso quizás eso nos haya perjudicado un poco pero aún quedan seis partidos y seguimos luchando para poder llegar donde todos queremos estar”.

Individualmente, Dylan Ennis está atravesando su mejor temporada como profesional. “Personalmente estoy bastante bien, estoy cuidando mucho mi cuerpo y quizás sea mi mejor temporada”. Añade que, “me ayuda mucho el entorno, mis compañeros, Sito, Alejandro…me ayudan mucho para que yo pueda estar a mi mejor nivel”.

Tras varias jornadas sin ganar en casa, el UCAM Murcia consiguió vencer el pasado fin de semana al Joventut Badalona en el Palacio de los Deportes. “Cuando me dijeron que hacía tres meses que no ganábamos un partido de liga en el Palacio no me lo podía creer. Esta temporada nos está costando un poco más pero sigo pensando igual, hay que ir partido a partido, ahora mismo el próximo encuentro es el más importante y ojalá podamos seguir con el buen nivel que demostramos en el último partido”.

Por último, y como viene siendo habitual en las ruedas de prensa del canadiense, Dylan Ennis ha explicado cómo avanza su nivel de español. “Ahora entiendo el español un poco mejor, pero cuando intento hablarlo, soy terrible”.