El futuro bus náutico del puerto de Palma contará con tres líneas y un viaje que costará seis euros

El puerto de Palma contará con un bus náutico a partir de finales de 2026 o principios de 2027. El proyecto, impulsado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), busca ofrecer una alternativa “sostenible, accesible y moderna” para desplazarse por la bahía.

El servicio será gestionado durante 15 años por una unión temporal de empresas formada por TUI y MallorcAventura.

Tres líneas según el perfil del usuario

El bus náutico tendrá tres líneas diferenciadas para adaptarse a distintos tipos de usuarios;

Por un lado, habrá una línea exclusiva para cruceristas que conectará el Dique del Oeste con la Escalera Real, junto a la Lonja. Funcionará cada 30 minutos, aunque solo estará operativa los días en los que haya cruceros.

Autoridad Portuaria Imagen del bus náutico

La segunda línea tendrá carácter público y estará dirigida principalmente a trabajadores del puerto y residentes. Conectará el Muelle de Poniente, el Muelle de Tránsito y la Escalera Real, con una frecuencia de media hora. Operará todos los días del año: de lunes a viernes entre las 07:00 y las 00:00 horas, y los fines de semana hasta las 22:00.

La tercera línea será de carácter turístico, con un recorrido circular por la bahía que aún está por definir, pero que podría incluir zonas como Portitxol, Cala Estancia, Can Pastilla o s’Arenal. Su frecuencia variará entre 45 y 80 minutos, con salidas entre las 09:00 y las 18:00 horas.

Billetes desde 6 euros y bonos para residentes

El precio del billete sencillo será de 6 euros, mientras que el de ida y vuelta costará 12 euros.

Además, se habilitarán tarifas reducidas para residentes y trabajadores, con bonos de 20 viajes por 20 euros y de 100 viajes por 50 euros.

Los billetes podrán comprarse a través de una aplicación móvil, página web, taquillas o máquinas expendedoras. La APB estudia integrar estos viajes en la Tarjeta Única o Intermodal, aunque no serán gratuitos.

Catamaranes híbridos y accesibles

El servicio se prestará con cuatro catamaranes de propulsión híbrida, con una capacidad máxima de 100 pasajeros y 18 metros de eslora.

Las embarcaciones estarán adaptadas para el transporte de bicicletas y para personas con movilidad reducida. La inversión prevista supera los seis millones de euros.

Seis estaciones con diseño sostenible

El proyecto contempla la construcción de seis estaciones en el Dique del Oeste, Muelle de Poniente, Muelle de Tránsito, Escalera Real, Portitxol y el faro de Porto Pi.

Serán estructuras prefabricadas de 150 metros cuadrados, con diseño inspirado en camarotes de barco. Contarán con climatización, videovigilancia, aseos públicos, taquillas y conexión de datos de alta velocidad.

Además, incorporarán elementos sostenibles como paneles fotovoltaicos, toldos vegetales, sistemas de captación de agua de lluvia y materiales reciclados.

El proyecto generará 48 empleos

La puesta en marcha del bus náutico supondrá la creación de 48 puestos de trabajo, entre marineros, patrones, personal de tierra, mantenimiento, prevención y marketing.

Las actuaciones en tierra supondrán una inversión de 1,03 millones de euros, de los que más del 55% se destinarán a medidas medioambientales.