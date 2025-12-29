Bernat Canut analiza el fichaje de Laura Gil por el Jairis: "Es un orgullo para el club"
El entrenador del Hozono Global Jairis analiza la incorporación de la pívot murciana, un fichaje que compara con el de Frida Eldebring la pasada temporada
El entrenador del Hozono Global Jairis, Bernat Canut, ha mostrado su "mucha satisfacción" por la incorporación de la jugadora Laura Gil a la plantilla del conjunto de Alcantarilla. Según ha explicado, la oportunidad surgió a raíz de los "cambios de roster" del equipo y la salida de la jugadora de Lublin, lo que permitió iniciar la operación.
El fichaje ha sido "voluntad de las dos partes", tanto de la jugadora de querer venir como del club de ficharla. El técnico ha confesado que, salvando las distancias, la operación le recuerda a la de Frida Eldebring la temporada pasada.
Un fichaje de carácter
Como en aquella ocasión, ha detallado Canut, "incorporamos una jugadora con mucho recorrido, con mucha experiencia, jugadora de carácter". El entrenador ha destacado el talento más que contrastado de la pívot y está seguro de que aportará "muchísimas cosas en esa posición de pívot".
Orgullo murciano
Además, el fichaje tiene un componente especial, ya que Laura Gil es murciana, algo que para el club es un "orgullo". Canut ha calificado la operación como un "win win para todas las partes" y confía en que "se adaptará rápido al grupo y que nos ayudará ya desde el primer partido".
