entrevista
Álex García: "Durante la pretemporada hemos formado un buen grupo, llegamos con buenas sensaciones"
El jugador, formado en la cantera de ElPozo Murcia Costa Cálida, analiza el regreso a casa y el comienzo de liga este próximo sábado, a las 20'00, en el Palacio contra Córdoba
Murcia - Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"Ryanair es una de las compañías con más operaciones en España, su capacidad de presión es muy grande"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h