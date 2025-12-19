Adrián Colunga revela la clave para que el Real Murcia juegue siempre como contra el Betis

Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, ha analizado la eliminación de su equipo en la Copa del Rey frente al Real Betis. A pesar de la derrota, el técnico ha destacado el fantástico trabajo de sus jugadores, especialmente en una primera parte en la que estuvieron "muy bien". Colunga reconoció que en la segunda mitad sufrieron más ante un rival con "jugadores de muy alto nivel", afirmando que "las categorías existen por algo", pero instó a pensar ya "en el próximo partido, que es el importante, el domingo".

Una defensa de tres para frenar al Betis

Preguntado por el sistema defensivo, Colunga defendió su apuesta por una línea de tres centrales, que no de cinco defensas. El técnico explicó que esta formación les proporcionó "una salida de balón muchísimo mejor" y fue clave para contrarrestar el ataque del Betis por las bandas. "No se ve una línea de 3 estática, se ve una línea de 3 que, bueno, que constantemente se puede estar rompiendo", argumentó el entrenador, quien consideró que con balón estuvieron "muy bien" y sin él pudieron corregir el talento de los jugadores rivales.

El mensaje a la afición

El entrenador tuvo palabras de agradecimiento para los 31.407 aficionados que acudieron al estadio. "Gracias. ¿Qué voy a decir?", expresó. Colunga no se mostró sorprendido por la respuesta de la grada y lanzó un reto para el futuro: "Yo quiero esto siempre". Para lograrlo, considera que la clave es el esfuerzo innegociable del equipo en cada partido.

Debut y oportunidades perdidas

Colunga también reflexionó sobre la fase final de la primera parte, en la que el Murcia dominó y tuvo "un par de ocasiones claras" para marcar. "Que tú te veas que eres capaz de generarle peligro, de ponerle las cosas complicadas", señaló. En el plano individual, calificó de “sensacional” el debut del canterano Manu Lara como titular: "Plaza importante para debutar, ¿no?", comentó sobre el hecho de estrenarse ante 30.000 personas y un rival de Primera División.

Finalmente, el técnico insistió en la necesidad de cambiar el chip y centrarse en el próximo partido de liga del domingo. "Mañana entrenar por la mañana y a pensar en el siguiente partido", declaró. Admitió la carga de minutos pero confía en recuperar a los jugadores, mencionando el caso de Benito, ausente por gripe, y el buen nivel de Antón Yasáu tras su lesión, de quien dijo que "ha hecho un partido supercorrecto".