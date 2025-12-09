COPE
Adrián Colunga y el "premio" de recibir al Betis en Copa: "La experiencia será brutal para todos"

El entrenador del Real Murcia analiza el enfrentamiento contra el equipo de Primera División y asegura que saldrán a ganar en el Enrique Roca de Murcia

Adrián Colunga valora el sorteo de la Copa del Rey
V.C.G.

Adrián Colunga valora el sorteo de Copa del Rey

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura0:41 min escucha

El sorteo de la Copa del Rey ha deparado un enfrentamiento de altura en el Enrique Roca de Murcia. El Real Murcia se medirá al Real Betis, y su entrenador, Adrián Colunga, ya ha valorado lo que supone este duelo. Para el técnico, el hecho de jugar contra un equipo de superior categoría "es un premio".

Un reto para disfrutar y competir

Aunque el Betis es "un gran equipo, un equipo de primera división con muy buenos jugadores", Colunga ha asegurado que afrontarán "el partido para ganar, para intentar hacerles daño". El entrenador ha destacado que la eliminatoria se debe disfrutar, pero sin renunciar a la competición.

La experiencia será brutal para todos"

Adrián Colunga

Entrenador del Real Murcia

Colunga ha insistido en que "[la experiencia será brutal para todos]", refiriéndose no solo a los futbolistas, sino a toda la afición grana. "Que la gente pueda vivir en el estadio un partido contra un equipo de Primera División", ha comentado, puede convertir la jornada en "un día muy bonito".

Una oportunidad para crecer

Puede ser un día muy bonito"

Adrián Colunga

Entrenador del Real Murcia

Finalmente, el técnico ha subrayado el valor del partido a nivel de desarrollo. "A nivel de experiencia, tanto para los jugadores como para la afición, como para nosotros los técnicos, enfrentarnos a grandes jugadores, a un gran equipo como el Betis, seguro que nos va a ayudar a crecer", ha concluido.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

