La UCAM despliega su tecnología inmersiva en las maniobras de gestión de emergencias de la OTAN

El Grupo de Nuevas Tecnologías para la Salud de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha trabajado en el ejercicio internacional de gestión de emergencias OTAN BULGARIA 2025, celebrado en la ciudad de Montana (Bulgaria). Esta iniciativa, organizada por el Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC), ha reunido a equipos científicos y tecnológicos de países aliados, siendo la UCAM la única universidad española seleccionada.

Durante estas maniobras, el equipo liderado por el catedrático Manuel Pardo ha aplicado soluciones tecnológicas basadas en realidad virtual, gemelos digitales y neurociencia para formar a los primeros intervinientes en escenarios de catástrofes. Estas herramientas, desarrolladas en el marco del proyecto METASALUD (financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), han sido comprobadas en condiciones operativas reales, en colaboración directa con profesionales internacionales de emergencias.