El Observatorio Permanente del Mar Menor acredita la ausencia total de nitrato

La última campaña de control de las aguas del Mar Menor llevada a cabo por el Observatorio Permanente confirma en el cien por cien de sus estaciones de control la nula presencia de este elemento en la columna de agua, tal y como se refleja en el gráfico que se adjunta. No se trata de un dato aislado, sino que los más de dos años de controles ininterrumpidos avalan estos resultados. Los datos concluyen, por tanto, que el Mar Menor no contiene nitratos o, si se detectan, se encuentran en concentraciones muy bajas.

La no detección de nitratos en el Mar Menor no supone una novedad de la campaña realizada este verano de 2023, sino que se trata de un hecho recurrente desde el año 2016, cuando la Comisión Europea confirmó que las aguas del Mar Menor no contienen este nutriente, como acredita su informe oficial y público (https://water.jrc.ec.europa.eu/arcgis/rest/services/nid/msNidReporting7/MapServer/2/664/attachments/111). Publicaciones recientes en revistas científicas por parte de los mejores centros públicos de investigación de la Región de Murcia también avalan estos resultados (Fernández-Alías et al., 2022; Ouaissa et al., 2023).

La Fundación Ingenio sigue trabajando proactivamente para solucionar de forma permanente y definitiva el estado ambiental del Mar Menor y para que las medidas que se lleven a cabo sean eficaces y eficientes. Es por ello que resulta clave medir y tomar datos como mejor herramienta para tomar las decisiones más apropiadas, a fin de ceñirse a la realidad científica y no a planteamientos ideológicos aprioristas que tanta confusión y polémica crean y que dan pie a la toma de decisiones injustas que tanto perjudican a la propia Región de Murcia.

Nuestra organización cree firmemente que la sociedad murciana tiene la necesidad de conocer sin ambigüedades ni manipulaciones los datos reales de la presencia de nitrato en el Mar Menor y, sobre todo, el papel que la concentración de este elemento ha jugado y juega en el estado ambiental de nuestra laguna y sus relaciones causa/efecto.

Por esta razón, la Fundación Ingenio insta a las Administraciones con competencias en el Mar Menor a que hagan públicos los resultados de sus mediciones, ya que, además, las hacen en las mismas estaciones de seguimiento. FI exige además que los análisis, independientemente del órgano que los realice, contengan al menos los mismos estándares de calidad que los que la Fundación pide a los laboratorios contratados. Estos centros con los que trabaja FI estén acreditados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para el muestreo y análisis de nitrato en la matriz agua de mar, como garantía del máximo nivel de calidad de los distintos métodos de ensayo en Europa.

Por último, la Fundación Ingenio quiere agradecer a los Ayuntamientos ribereños, al Gobierno de la Región de Murcia y al Ejecutivo central su apuesta por abordar uno de los factores clave de la degradación de la laguna salada más grande de Europa, como es la mala gestión de las aguas residuales de origen urbano y su vertido al Mar Menor, así como los planes de la mejora de la deficiente red de saneamiento de los municipios y urbanizaciones del entorno.

La Fundación Ingenio nace en 2020 con el objetivo de poner en valor una agricultura responsable, sostenible e innovadora. Una agricultura del futuro, que lidere los avances de la ciencia y la tecnología para hacer del cultivo de alimentos un motor medioambiental, económico y social a nivel local, nacional y europeo. Actualmente, engloba a más de 40 cooperativas y empresas agrícolas del Campo de Cartagena. Representan al 85% de los agricultores de la zona. Para más información: https://fundacioningenio.com/