Miras pide a sus nuevos consejeros comenzar a trabajar ya en los presupuestos

Los diez nuevos miembros del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia han jurado este jueves sus cargos en el Palacio de San Esteban de Murcia, donde el presidente, Fernando López Miras, les ha puesto ya sus primeros “deberes”: avanzar en la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma para el ejercicio 2024.



Las cuentas públicas, ha subrayado en el discurso que ha servido para cerrar el breve acto, es “la tarea más inmediata” a llevar a cabo, puesto que “son la herramienta” imprescindible para desarrollar las políticas del Ejecutivo, “y eso no tiene espera”, ha subrayado.



Todos los consejeros han elegido el juramento para tomar posesión de su cargo y el presidente ha considerado un “buen presagio” el gran número de asistentes al acto, entre ellos, el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, a quien se ha dirigido personalmente para agradecerle “su voluntad de acuerdo” en aras “del interés general” para formar un gobierno de coalición en la comunidad autónoma.



“Abrimos nueva etapa política de la mano de un gobierno fuerte y unido, en el que todos se van a ver representados”, ha dicho Miras, que ha subrayado entre sus objetivos los de impulsar el progreso y crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos.



“Seremos justos y firmes en nuestras reivindicaciones y ejemplares en nuestro trabajo”, ha asegurado, al tiempo que se ha comprometido a defender la libertad de los murcianos, la igualdad entre todos y “la unidad de la nación” que “algunos pretenden quebrantar”.



“Nos tendrán enfrente si continúan con ese intento”, ha advertido, y ha insistido en que será firme “en la defensa de los intereses” de la región.



Ha puesto en valor el conocimiento y “aval profesional” de los miembros de su nuevo equipo y les ha animado a perseguir los objetivos marcados “escuchando siempre a los ciudadanos”: “Hay que estar pegado a la calle, compartiendo sus alegrías, conociendo sus preocupaciones, siendo sensible con sus problemas. Estando, no cerca, sino a su lado”, ha apuntado.



También ha tenido palabras de agradecimiento para los consejeros salientes (José Ramón Díaz de Revenga, Isabel Franco y Valle Miguélez), que han trabajado durante una legislatura complicada, ha dicho.



Por último, se ha dirigido a los familiares de los nuevos consejeros que serán, ha dicho, “los grandes sufridores de esta nueva etapa”, ya que vivirán sus “ausencias” y “la peor cara de la política”, pero ha confiado en que “se sientan reconfortados” al saber que los nuevos consejeros están “afrontando la más noble tarea”, al servicio público.