El presidente del PP murciano, Fernando López Miras, ha agradecido esta madrugada el apoyo recibido en las urnas, que lo sitúan al borde de la mayoría absoluta en la comunidad autónoma, con el compromiso de “seguir gobernando para todos” y trabajar "desde mañana mismo para defender los intereses de los ciudadanos".



López Miras ha ganado las elecciones con unos 70.000 votos más que en la autonómicas de 2019, el mejor resultado para el PP, ha dicho, desde 2011, lo que ha permitido que “la practica totalidad del mapa” se haya “teñido de azul” y el partido controle las grandes ciudades.



“Durante las últimas dos semanas he recorrido 4.000 kilómetros en la Región de Murcia, he visitado cada uno de los rincones pidiendo a los murcianos una mayoría necesaria para formar un gobierno sólido, fuerte, sin ataduras. Esta noche los murcianos nos han dado lo que les hemos pedido”, ha dicho ante los numerosos militantes que se congregaban en el hotel Sercotel Amistad, en el centro de Murcia.



Miras, que ha hablado pasada la una de la madrugada, ha subrayado “hoy la Región de Murcia ha dicho no a Pedro Sánchez, a las políticas sanchistas”, y ha advertido de que comienza aquí “el camino de (Alberto Núñez) Feijóo a La Moncloa”.





Ha querido también dar las gracias “a todos los partidos, desde la diferencia de opinión, por su trabajo, la campaña y sus proyectos”, así como a su equipo de campaña y a los numerosos interventores y apoderados que han trabajado durante la jornada de hoy.



Además, ha señalado las dificultades atravesadas en la última legislatura, especialmente con la pandemia del coronavirus y la moción de censura fallida de marzo de 2021, pero ha considerado que, viendo los resultados de hoy, “todo mereció la pena”.



“Vamos a seguir trabajando, vamos a conformar ese gobierno, a seguir gobernando para todos, para seguir defendiendo la Región de Murcia y sus intereses”, ha subrayado.



Asimismo, ha felicitado a José Ballesta, quien ha logrado recuperar la alcaldía en la capital regional con mayoría absoluta tras haber sido desbancado del cargo en la moción de censura.



Ballesta, que le ha precedido en la intervención, ha resaltado su victoria, con casi el doble que el siguiente partido más votado, el PSOE, logrando la victoria en 61 barrios y pedanías, en 41 de ellos, mayoría absoluta.



“Hoy habéis escrito una página imborrable, inolvidable, en la historia del municipio”, ha subrayado, y ha asegurado que asume este compromiso, el “más importante” de su vida, desde una gran responsabilidad, y con la intención de “darlo todo, sin ningún tipo de reserva”.



“Gobernaremos como siempre hemos hecho, sin sectarismos, sin diferencias, buscando el bien común”, ha subrayado, y ha instado a todos a defender Murcia para ponerla “en el sitio que se merece”.