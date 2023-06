Marín: “Murcia y España necesitan un Gobierno monocolor que gobierne sin ataduras”

Luis Alberto Marína ha asegurado hoy en COPE que cuando uno opta al Congreso “tiene la obligacion de defender los intereses de la Región por la que se presenta”.

También ha subrayado que Murcia lleva 4 años de un maltrato injustificado, siendo la comunidad peor financiada sistemáticamente. “Este año la inversión estatal ha descendido un 33 por ciento. Si hablamos del AVE , es un medio que nos pone en Madrid en mas tiempo que si vamos en coche, y si hablamos de materia hídrica hay que destacar el ignominioso recorte del 50 por ciento al trasvase.

Sobre el futuro Gobierno, Luis Alberto Marín considera que los pactos “no siempre resultan operativos. Yo me perdí con los pactos del actual gobierno con Podemos, Bildu, Esquerra, etc....Por eso considero que.es mejor un gobierno nmonocolor que pueda tomar decisiones sin ningún tipo de ataduras”.

Sobre la próxima campaña electoral, el candidato al Congreso por el PP asegura que no le interesa entrar en disputas. “Además -añade- no hace falta hacer apología del anti sanchismo porque la sociedad es consciente de lo que ha supuesto el gobierno de Pedro Sánchez. Como ejemplo sirve la ley del “solo si es sí” que no gusta a nadie porque ha puesto en la calle a más de 100 pederastas y violadores; o la ley de vivienda que favorece al ocupa frente al legítimo propietario. Lo primero que hará Feijóo será revisar todo esto cuando llegue a la Moncloa”.