Cinco sabores que no puedes dejar de probar en la Región de Murcia

Este verano tienes la excusa perfecta para visitar la Costa Cálida. No solo por sus playas, por su clima, su cultura o su naturaleza, también porque este año la Región de Murcia, con sus 1.001 sabores, sus dos mares, y su huerta, la Huerta de Europa, es la Capital Española de la Gastronomía.

Salazones como la hueva y la mojama, caballitos, pisto murciano, zarangollo y muchas otras delicias te esperan para ayudarte a ampliar tu vocabulario gastronómico. Son innumerables, pero a continuación, te ofrecemos una selección de los 5 sabores que sí o sí tienes que experimentar si visitas la Costa Cálida – Región de Murcia.

1. Te enamorarás de la marinera, la tapa más emblemática de la Región de Murcia: ensaladilla rusa sobre una rosquilla coronada con una anchoa. Si la prefieres sin anchoa se llama bicicleta; y si es con un boquerón en vinagre, marinero. No puede faltar en ningún “tapeo” que se precie en cualquiera de sus versiones.

Te prometiste un verano así y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida – Región de Murcia te hace feliz.





2. Caerás rendido ante los encantos del tradicional arroz caldero. Es típico de las zonas de Cartagena y el Mar Menor, aunque sabe a gloria estés donde estés. Toma su nombre del recipiente en donde se cocina, una olla de hierro fundido, y está elaborado a base de arroz, ñoras y distintos tipos de pescados procedentes de las aguas del Mar Menor como el mújol o la dorada.









3. Tampoco puedes dejar de probar el pastel de carne, el rey de la pastelería salada y un manjar típico de la Región, de hojaldre y relleno principalmente de ternera, chorizo, huevo y especias. ¡Una explosión de sabor! Es especialmente característico de la zona de la Huerta de Murcia.

4. Un café típico de esta tierra que nunca está de más es el asiático, inspirado en la bebida que tomaban los marinos que llegaban desde Asia al Puerto de Cartagena. Se trata de un original y delicioso café con leche condensada y brandy, acompañado de unas gotitas de Licor 43, canela, corteza de limón y granos de café.

5. No puedes irte de la Región de Murcia sin probar los paparajotes, el postre más aclamado de los 1.001 sabores. Una hoja de limonero rebozada en una masa de harina, huevo, leche y raspadura de limón que posteriormente se fríe y se espolvorea con canela y azúcar. Pero que no intenten engañarte: la hoja no se come.

El maridaje perfecto

Si te gusta el vino, Región de Murcia es tu lugar. Descubre el Reino de la Monastrell y sus vinos blancos, tintos y rosados ricos en matices de tres Denominaciones de Origen: Bullas, Jumilla y Yecla. Cada una de estas localidades cuenta con una Ruta del Vino certificada por la Asociación Española de Rutas del Vino, ACEVIN. Visitas a bodegas, paseos entre viñedos, catas… Lo tienes todo a tu disposición para convertirte en un enófilo.

Descubre más platos de 1.001 sabores en www.murciaturistica.es