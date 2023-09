Víctor Cea: "El equipo tiene que ser estable y maduro para competir mejor"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido hoy en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina de cara al partido de este domingo frente a El Palo FC. La rueda de prensa de Víctor Cea ha sido patrocinada por Caser Grupo Helvetia, tras ampliar su vinculación con nuestro UCAM Business Club de cara a esta temporada 2023/24.

A falta de dos días para el estreno del equipo en casa, Víctor Cea ha explicado que "no estamos satisfechos con la imagen que dimos en Marbella. Hemos hecho autocrítica y hemos evaluado todo, incluso el comportamiento de todo el equipo. Creo que tenemos un equipo sólido. Lo hemos trabajado esta semana, pero no nos preocupa. Estamos convencidos de la solidez defensiva que tiene este grupo".

¿Qué aspecto quieres corregir de cara a este nuevo partido? "El equipo tiene que ser estable y maduro dentro del campo para competir mejor. Todos los jugadores de esta plantilla tienen una gran madurez y no lo demostramos. Recibimos un gol en una jugada desafortunada y, a raíz de esa acción dejas de hacer las cosas que estabas haciendo bien. Eso es lo que más se tiene que notar el domingo para superar cualquier adversidad", afirmó Víctor Cea.

Curiosamente, el estreno liguero del UCAM Murcia Club de Fútbol será frente al mismo rival del II Trofeo BeSoccer. "No creo que se dé el mismo partido. Ahora están los puntos en juego y el escenario cambia por completo. En aquella ocasión cambié el once por completo en la segunda parte y eso no ocurrirá el domingo. Va a ser un partido totalmente distinto".

El Club ha hecho oficial hoy la llegada del delantero sub23 Víctor Sánchez. Sobre esta nueva incorporación, Víctor Cea ha subrayado que "es un jugador que me genera mucha ilusión. Este chico ha luchado para estar aquí en su trayectoria y estoy convencido que va a agarrarse a esta oportunidad para aprovecharla. En el aspecto técnico es un delantero puro, que le gusta vivir dentro del área, el duelo constante con el central y encima tiene gol".