Víctor Cea: "El equipo está muy comprometido"

El entrenador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol Víctor Cea ha atendido a los medios de comunicación en las instalaciones de El Mayayo en la rueda de prensa previa al desplazamiento a Huelva que nos enfrentará con el decano del fútbol español.

El madrileño ha valorado la semana de entrenamientos. "Ha sido una semana intensa y exigente con un partido importante más. Estamos muy concienciados y muy seguros de lo que queremos el domingo".

Este fin de semana visitamos el feudo del segundo clasificado, el técnico tiene claro que "no va a dejar de ser un partido muy exigente. Vamos a tener delante a un rival muy competitivo con una grandísima plantilla con comportamientos colectivos muy establecidos por el desarrollo de todo el año y que nos va a demandar la búsqueda de nuestra mejor versión para ser merecedores del resultado que queremos".

Aunque podamos depender de algún factor externo, el entrenador universitario no quiere dejar nada al azar y aclara que "nosotros solo pensamos en nosotros. Es lo que tenemos que hacer y, creo, que lo que hemos hecho desde el primer día. Pensar en nosotros atendiendo al contexto que vamos a tener delante por rival, campo, afición... Tenemos que estar completamente conectados con esa búsqueda de nuestra mejor versión y mayor rendimiento porque el partido lo va a demandar".

Por último, ha revisado las posibles ausencias de cara a este trascendental partido. "No hay ninguna baja definitiva. Prevemos que viaje todo el equipo porque la plantilla nos lo ha pedido y eso habla muy bien de cómo están de comprometidos y conectados independientemente de que no podrán entrar todos en la convocatoria definitiva. No sé si me da más seguridad o me enorgullece el nivel de compromiso y conexión de todos ellos con el objetivo que tenemos".