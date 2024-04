UCAM CB hace sufrir al Barça (97-86)

UCAM Murcia CB regresa de vacío, pero con la cabeza muy alta de su visita al FC Barcelona en el Palau Blau Grana. Los universitarios, mientras los colegiados les han respetado, han puesto contra las cuerdas al equipo de Roger Grimau, que no necesitaba ningún tipo de ayuda para hacerse con la victoria. El criterio de los árbitros ha sido muy distinto dependiendo de quién cometiera la acción. El cuadro de Sito Alonso ha llegado a tener una ventaja de 24-33, mediado el segundo cuarto, en ese momento ha comenzado el recital arbitral y los locales han sumado un parcial de 17-0 que dejaba muy claras las intenciones de lo que iba a ser el final.









Decisiones extrañas

Al descanso el partido llegó con un 47-40. En el arranque del tercer cuarto UCAM ha buscado meterse de nuevo en el partido pero, una vez más se han producido una serie de decisiones extrañas, una técnica a Sleva tras una canasta de Ennis, una antideportiva a Rodions Kurucs en una acción con Kalinic en la que el azulgrana le propició un codazo, tras pedir revisión el técnico universitario la decisión ha sido falta antideportiva del jugador letón mientras el local se ha quedo sin castigo. En la recta final, cuando UCAM buscaba salvar el básket average, Satoransky ha perdido el balón y ha impedido el saque rápido de los visitantes, el árbitro ha estimado que esa acción no era merecedora de una falta técnica.

Todas estas decisiones no deben impedir que el cuadro azulgrana ha podido ser mejor, pero al rival no se le ha dejado competir con las mismas armas. Tras esta derrota toca centrarse en la Final Four que arrancará el próximo viernes, a las 21'00, en Belgrado, frente a Unicaja de Málaga.

El Barça saltó a la pista muy enchufado, agresivo en defensa y fluido en ataque, lo que le permitió sumar en la pintura con un acertado Da Silva (7 puntos en el cuarto), pero el UCAM Murcia replicó con tres robos seguidos y castigó desde el perímetro con dos triples de Caupain y un tercero de Kurucs (9-14, min.5).

A pesar de que los cambios de Grimau reforzaron al cuadro azulgrana, que dejó de perder balones con Rubio al volante, el equipo de Sito Alonso protegió la ventaja al final del primer asalto gracias a la inspiración de Sant-Roos y la intimidación de Todorovic (21-22).

Un triple de Hakanson hizo saltar las alarmas del banquillo barcelonista (21-29, min.12), que pidió tiempo muerto y volcó el juego en Hernangómez. El UCAM Murcia se cargó de faltas y perdió la puntería ante un Barça que mejoró la defensa y volteó el duelo con un parcial de 17-0 impulsado por Laprovittola, que anotó 8 puntos y alimentó a Vesely en la pintura (41-33, min.18).

Las penetraciones de Ennis terminaron con la sequía del cuadro murciano (47-40, descanso), que tras la reanudación intentó endurecer su defensa y se vio lastrado por las faltas, forzadas en su mayoría por un combativo Kalinic, que logró la eliminación de Kurucs por cinco personales (min.23).

Pese a las adversidades, el UCAM Murcia intentó acelerar el partido con las penetraciones de Sant-Roos y Ennis, muy agresivo en la defensa sobre el balón, y también hizo daño en la pintura por mediación de Todorovic, amenazado con cuatro faltas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sin embargo, el cuadro azulgrana no rehusó el intercambio de golpes y replicó de forma contundente con tres triples de Abrines y un cuarto de Rubio (73-60, min.27), pero el cuadro murciano aprovechó el rebote ofensivo para mantener la desventaja por debajo de los dobles dígitos al final del tercer cuarto (79-68).

El festival ofensivo dio paso a un último cuarto marcado por la intensidad de las defensas y en el que Barça conservó la renta (87-78, min.35), con la aportación destacada de Nnaji en la zona, aunque fue Parker el encargado de sentenciar la victoria azulgrana con un tapón a Ennis seguido de una bandeja a un minuto del final (97-86).

Ficha técnica

97. Barça (21+26+30+18): Satoransky (10), Laprovittola (8), Kalinic (3), Da Silva (9), Vesely (20) -equipo inicial- Nnaji (7), Jokubaitis (7), Parker (4), Rubio (9), Hernangómez (8) y Abrines (12).

86. UCAM Murcia (22+18+28+18): Ennis (16), Kurucs (5), Caupain (7), Sleva (13), Birgander (2) -equipo inicial-, Todorovic (15), Sant-Roos (12), Radebaugh (2), Radovic (4), Hakanson (8) y Digné (2).