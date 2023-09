UCAM CB-Baskonia, partido Ayuntamiento de Murcia

El UCAM Murcia Club Baloncesto buscará darle continuidad a las buenas sensaciones que le dejó su triunfo en la pista del Covirán Granada, donde los de Sito Alonso se impusieron por 101-104 después de dos prórrogas, y tratarán de conseguir frente a un adversario potente como el Baskonia, que es un conjunto de Euroliga, su segunda victoria en la Liga Endesa 2023/2024, la primera en casa, para lo cual su entrenador pide "un esfuerzo total".



La competición no da tregua y, cuatro días después de su estreno en el campeonato liguero, el cuadro universitario recibirá este miércoles a las ocho y media de la tarde en el Palacio de los Deportes de la capital del Segura a un rival que también ganó en la primera jornada, en su caso por 79-88 en la cancha del Río Breogán de Lugo contando con el MVP del inicio liguero, el base estadounidense Marcus Howard, que anotó 29 puntos con sólo cuatro tiros fallados, dio tres asistencias y llegó a 32 de valoración en ese encuentro.



Los de Joan Peñarroya, que son de los candidatos a desbancar al Barça y al Real Madrid, cuentan con un gran potencial y a ello hizo referencia este martes Sito Alonso, quien tiene al Baskonia como a uno de sus ex equipos.



"Hay que intentar bajar el porcentaje de posesión que ellos tienen habitualmente. Todos sus jugadores son físicos y el esfuerzo que vamos a tener que hacer es total", señaló el técnico universitario, quien tiene disponibles a todos los integrantes de su plantilla.



Con respecto a la defensa que deberán hacer sobre Howard, dijo que deberán esmerarse para frenar a "un jugador que parece de dibujos animados y que es especial" e incidió en que deben "tener la capacidad de defender y atacar y de no frustrarnos cuando él consiga canastas que no están en el ámbito normal".



"También intentaremos de que ellos tengan que parar a Dylan Ennis, a Thad McFadden o a Troy Caupain", añadió citando algunos de los peligros que tiene su propio equipo en el apartado ofensivo.



Después de haber disputado la Supercopa y de haber debutado en la Liga, Sito está satisfecho con la plantilla que maneja esta temporada y puso en valor especialmente "el conocimiento de nuestro balonces y la experiencia, que nos puede ayudar, aunque lo más importante es la cohesión entre todos los jugadores y la unión de lo que están defendiendo pues sin eso no puedes valorar el equipo que tienes".



El ritmo frenético con el que se pone en marcha la temporada -el UCAM CB volverá a jugar el sábado a las nueve menos cuarto frente al Lenovo Tenerife y nuevamente en el Palacio- obliga a un esfuerzo extra desde el punto de vista físico y también mental.



"El calendario es duro, pero es duro para todos. Ahora nos llega un Baskonia que es uno de los favoritos para ganar La liga y posteriormente un Tenerife que es uno de los equipos más sólidos de las últimas seis temporadas. Son encuentros que habrá que jugarlos y seremos lo más competitivos que podamos", afirmó el madrileño.



El primero de esos encuentros será patrocinado por el Ayuntamiento de Murcia y, por ello, el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, acompañó al entrenador grana en su rueda de prensa y no ocultó "las ganas" por ver al UCAM CB después de su prometedor inicio de curso, con el triunfo en Granada y vendiendo cara la derrota por 74-79 en las semifinales de la Supercopa ante el Unicaja de Málaga.