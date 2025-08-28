Chris Froome, en helicóptero al hospital, tras ser atropellado mientras entrenaba

La carrera de Chris Froome pudo haber llegado a su fin este miércoles en las mismas carreteras francesas que le encumbraron al estrellato. El británico, ganador de cuatro Tour de Francia, dos Vueltas a España y un Giro de Italia, fue atropellado por un coche mientras se entrenaba cerca de la localidad de Saint-Raphael, situada en la Costa Azul, según ha informado el diario L'Équipe.

Froome, de 40 años de edad, se encuentra ingresado en un hospital de Toulon. El ciclista fue trasladado, consciente y en helicóptero al centro médico. Se desconoce, por el momento, la gravedad de las heridas, pero estás podrían poner fin a su temporada 2025 y a su carrera deportiva.

Y es que el británico acaba contrato a final de año con el Israel Premier Tech y podría colgar la bicicleta, algo que a sus 40 años ya ha dejado entrever en ocasiones. Su carrera tuvo un antes y un después del grave accidente sufrido en 2019, mientras reconocía la crono del Dauphiné, y que le provocó fracturas de fémur, codo y varias costillas. Desde ese día no volvió a ganar nada ni a ser el mismo ciclista.