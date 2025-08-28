COPE
Chris Froome, en helicóptero al hospital, tras ser atropellado mientras entrenaba

El británico fue trasladado consciente a un centro hospitalario después de que un coche lo arrollara cuando entrenaba cerca de Frejus.

Chris Froome ha sido atropellado mientras entrenaba en Francia.

La carrera de Chris Froome pudo haber llegado a su fin este miércoles en las mismas carreteras francesas que le encumbraron al estrellato. El británico, ganador de cuatro Tour de Francia, dos Vueltas a España y un Giro de Italia, fue atropellado por un coche mientras se entrenaba cerca de la localidad de Saint-Raphael, situada en la Costa Azul, según ha informado el diario L'Équipe.

Froome, de 40 años de edad, se encuentra ingresado en un hospital de Toulon. El ciclista fue trasladado, consciente y en helicóptero al centro médico. Se desconoce, por el momento, la gravedad de las heridas, pero estás podrían poner fin a su temporada 2025 y a su carrera deportiva.

Y es que el británico acaba contrato a final de año con el Israel Premier Tech y podría colgar la bicicleta, algo que a sus 40 años ya ha dejado entrever en ocasiones. Su carrera tuvo un antes y un después del grave accidente sufrido en 2019, mientras reconocía la crono del Dauphiné, y que le provocó fracturas de fémur, codo y varias costillas. Desde ese día no volvió a ganar nada ni a ser el mismo ciclista.

