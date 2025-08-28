El gran problema que ve Maldini en el Real Madrid de Xabi Alonso: "Cuando lleguen los partidos importantes..."

El Real Madrid de Xabi Alonso ya ha jugado sus dos primeros partidos de Liga. Ambos acabaron con victoria (1-0 ante Osasuna y 0-3 en Oviedo) y con un global con de cuatro goles a favor y ninguno en contra. Dos porterías a cero y Mbappé sumando ya tres tantos son las mejores noticias. Sin embargo, queda mucho por delante y es complicado sacar muchas conclusiones.

nuevas formas de juego en el real madrid

Julio Maldonado Maldini estuvo esta semana en El Partidazo de COPE y analizó el arranque liguero de los de Xabi Alonso. Al experto en fútbol internacional le han llamado la atención varios aspectos de estos dos primeros compromisos. Maldini comentó que ve bien a la parte alta, pero considera que hay ciertas deficiencias en mitad del campo. "Bueno, me deja una gran mejoría táctica con esa presión alta, presión altísima del Madrid, que lo hace muy bien.

EFE El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Oviedo y Real Madrid

"Pero yo tengo la sensación, de verdad, de que cuando lleguen los partidos más difíciles, los que te juegan los títulos, quizás falte un poquito de calidad en el medio comparándolo con otros equipos. Claro, el Madrid venía de la era Modric y Kroos y ahora, bueno, a ver qué tal Güler en esa posición", afirmó el periodista.

El tertuliano de El Partidazo también comentó los beneficios de la táctica que plantea Xabi Alonso y que beneficia a Tchouaméni : "Y Tchouaméni es el gran beneficiado de la llegada de Xabi Alonso porque el Madrid defiende hacia delante y, al presionar muy arriba, Tchouaméni se ve muy beneficiado". Pero que en cierta manera perjudica a Valverde: "Es todo lo contrario porque el Madrid va a jugar muchos partidos contra equipos muy replegados, y eso a Valverde le perjudica. De hecho, los dos partidos hasta ahora de Liga, Valverde para mí ha estado flojo con respecto a lo que puede dar".

portería a cero clave para los de xabi alonso

Un punto importante que puso de relieve Maldini fue la importancia de que en esta temporada el equipo pueda mantener su portería lo más posible a cero: "Pero me creo que al Madrid le van a crear pocas ocasiones, le van a hacer pocos goles ya, ¿no? Nos olvidamos de aquellos partidos de ida y vuelta en los que el Madrid defendía mal y le generaban mucho peligro".

(EPA) EFE Los porteros del real Madrid liderados por Thibaut Courtois, durante el entrenamiento del equipo este lunes en Valdebeba.

También destacó el gran peso que tiene la zona de ataque del equipo blanco: "Alguna vez lo veremos, pero creo que va a ser un Madrid mucho más efectivo defensivamente. Y arriba lo que tiene es que Mbappé está a un nivel estratosférico. Es verdad que Vinicius no está bien, pero Mbappé está marcando. Creo que va a ser mejor temporada que la pasada todavía".

Apuesta de goles para mbappé

Por último, Maldini piensa que este año las lesiones respetarán al Real Madrid y que deberá tener claro que planteamiento hará contra uno de sus grandes rivales como es el FC Barcelona: "Y yo creo que esta temporada va a meter más si no hay lesión, que nadie lo espera, porque yo espero que todos los grandes jugadores estén bien por el bien del espectáculo. Si no hay lesión de por medio, creo que va a batir el récord ese

