Sito Alonso: "No hay mejor sitio para estar que en UCAM CB"

Sito Alonso, renovada una sexta campaña como entrenador del UCAM Murcia para las liga Endesa y Europea de Campeones de baloncesto, dijo este martes que "hay muchas cosas por hacer juntos", pues pese a que "un noveno puesto y la clasificación para Europa están muy bien y hay que disfrutar de lo conseguido, no es suficiente" y quieren rebelarse "ante el conformismo y seguir molestando".



"Cuando llegué no tenía muy buena relación con la gente del UCAM, pero pronto me di cuenta de que estaba en un club especial y no hay mejor sitio donde estar que este por su seriedad, su ambición sin límites y su dedicación al 100 %". dijo el técnico madrileño de 47 años llegado al cuadro en enero de 2019 para sustituir a Javier Juárez.



"Llevamos dos años seguidos quedándonos a un partido de estar en 'play-off' y lo siguiente a conseguir ya sabemos, por lo tanto, lo que es. Tenemos una humildad controlada y queremos, con ambición, que se convierta en resultados", manifestó.



Destacó "el legado" dejado por José Luis Mendoza, el presidente que falleció en enero, y resaltó "el trabajo conjunto" de las últimas campañas, lo que les hizo "evolucionar y el club mejora día a día al corregir los errores cometidos".



Un año "es tiempo suficiente para trabajar a gusto y en el club no merecen que les condicione un contrato más largo", comentó sobre el particular.



Aludiendo al mercado de fichajes, señaló que están ante "un verano complicado, porque la liga Endesa ya no es tan atractiva para algunos jugadores por los contratos que se ofrecen en otros países", pero se mostró seguro de que harán "una buena plantilla, competitiva y más física" y añadió que les gustan "los retos".



Pormenorizó al referirse a la situación de cuatro jugadores del plantel especialmente queridos, como los veteranos Sadiel Rojas, Nemanja Radovic, Thad McFadden y Tomás Bellas: "Por su compromiso demostrado, merecen que nos sentemos a hablar con ellos y a partir de ahí tomaremos la mejor decisión en cada caso".



Habló de la fuga de jóvenes valores de la cantera, como el sueco Villiam García y el danés Noah Sorensen: "Algo tenemos que hacer para que los jugadores a los que formamos se queden con nosotros y no se nos escapen".



"A la afición, que es clave, le pido que tenga fe en el equipo y expectativas altas rodeados de tu gente es lo que da valor al proyecto", comentó.



"Queremos jugadores físicos y experimentados dentro de la dificultad de nuestro presupuesto en un mercado complicado y a nosotros nos falta pasta y yo no voy a vender la moto. Eso sí, vamos a trabajar mucho y a tratar de hacer cosas por encima de lo que dice nuestro presupuesto", comentó por su parte el director general del club, Alejandro Gómez, muy satisfecho por la continuidad de Alonso.