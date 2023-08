Sito Alonso: "Debemos entendernos rápido para ser equipo"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, dirigió este miércoles la primera sesión con los jugadores de la plantilla y dijo que "cuanto antes nos entendamos antes seremos más equipo" teniendo presente que ocho de los 12 efectivos que tendrá a su disposición son nuevos.



Este entrenamiento tuvo lugar en la pista auxiliar del Palacio de los Deportes tras las pruebas médicas y el trabajo físico llevado a cabo hasta ahora.



"Por ahora el objetivo de la pretemporada es que se conozcan unos a otros y que sepan lo que más les conviene en la pista, dónde quieren el pase, dónde tienen sus fortalezas y dónde podemos ayudarles. Las dos primeras semanas de esta fase de preparación son básicamente para eso", comentó el técnico universitario.



El UCAM CB cuenta con las incorporaciones de los bases Troy Caupain y Ludde Hakanson, el escolta Dylan Ennis, los aleros Howard Sant-Roos y Rodions Kurucs, el ala pívot Dustin Sleva y los pívots Simon Birgander y Moussa Diagne, mientras que se mantienen en el equipo el escolta Thad McFadden, el alero David Jelínek, el ala pívot Nemanja Radovic y el pívot Jordan Sakho-.



"Con tantos jugadores nuevos que han llegado cambia el trabajo a realizar y, aunque la filosofía del entrenador suele ir adecuada a los fichajes realizados, está claro que me conocen más Jordan o David que Troy. Cuanto antes nos entendamos antes seremos más equipo", indicó el madrileño, quien también aludió al hecho de que la preparación vaya en parte dirigida a llegar con un buen tono a la Supercopa Endesa, que se celebrará los días 16 y 17 de septiembre precisamente en el Palacio de los Deportes de Murcia.



El UCAM CB participará en ese torneo como anfitrión y junto a él estarán el Barça, el Real Madrid y el Unicaja de Málaga.



"La Supercopa acelera la preparación pues es una semana antes de que arranque la Liga Endesa, que no parece mucho, pero sí que hace que se anticipe el trabajo a realizar", manifestó.



"Trataremos de avanzar con mayor rapidez y que eso no condicione la preparación de la temporada pues luego viene la Liga y no debemos tener una caída en esa competición", apostilló.