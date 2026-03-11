De un partido de Champions a uno de Tercera División inglesa

Un aficionado del Barcelona cometió este martes uno de los errores más surrealistas de su vida. Compró una entrada para el Newcastle - Barcelona de la Champions League, viajó más de 500 kilómetros pensando que vería a su equipo, pero se presentó en el St. James' Park equivocado. En lugar de llegar al estadio del Newcastle, llegó al St. James Park del modesto Exeter City, según informó este modesto club del sudoeste de Inglaterra.

Un simple apóstrofe pudo ser el causante de esta estrafalaria confusión. El estadio del Newcastle es el St. James' Park. El apóstrofe final es el propio de lo que en gramática inglesa se denomina "genitivo sajón". En la mayoría de los casos una "s" adicional se añade al apóstrofe. Pero cuando el sustantivo que recibe el genitivo sajón acaba en "s" no se escribe una nueva letra a continuación del apóstrofe, por lo que la palabra se acaba de escribir con la marca sin más añadidura.

Posiblemente el seguidor barcelonista introdujo en su navegador la expresión St. James (sin apóstrofe) Park. Y el mapa le llevó a un estadio que no tenía nada que ver ni con el Newcastle ni con la Liga de Campeones.

Este aficionado, cuyo nombre no ha trascendido por el momento, al menos no se fue sin presenciar un partido de fútbol. El Exeter City, como gesto de gratitud y para tratar de reparar la decepción que tenía, le trató de ayudar como pudo y le ofreció una entrada para ver el partido que disputaban esa misma noche contra el Lincoln City en League One (Tercera división inglesa).

El Exeter, que es un equipo de media tabla que esta temporada perdió 10-1 contra el Manchester City en la FA Cup, no está ni remotamente cerca de St James' Park, el estadio del Newcastle. Hay 366 millas entre un lugar y otro, es decir, 540 kilómetros.

"Uno de nuestros voluntarios vino a las oficinas y nos dijo que un hombre había aparecido para ver al Barcelona. Por lo que entendimos, venía de Londres. Yo creo que puso "St. James Park en Google Maps y siguió las direcciones hacia el estadio equivocado", comentó Adam Spencer, encargado de las entradas en el campo del Exeter.