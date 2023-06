Sito Alonso afrontará su sexta temporada en UCAM Murcia CB

Sexta temporada para Sito Alonso como entrenador del UCAM Murcia CB, equipo al que llegó en la mitad de la temporada 18/19 para convertirse en el técnico con más partidos en ACB de la historia del club.

Con más de 430 partidos en la máxima categoría, el entrenador madrileño quiere seguir sumando logros en Murcia tras una temporada en la que el equipo universitario llegó a los cuartos de final de la Basketball Champions League y se quedó a las puertas del Playoff de Liga Endesa. Los murcianos se hicieron con la novena plaza, siendo la mejor marca de Sito Alonso con el club y, además, igualando así la segunda mejor clasificación del UCAM Murcia CB en Liga Endesa.

Con un total de 142 partidos en liga doméstica, 2 en Copa del Rey y 19 en BCL, Alonso tendrá la oportunidad de seguir incrementando sus números en ambas competiciones durante la próxima temporada.

Pese a que durante la última campaña había voces que señalaban la idoneidad de realizar un cambio de ciclo, el tramo final firmado por el equipo tras la llegada de Chris Chiozza las ha disipado. En cualquier caso, el acuerdo entre ambas partes esta sellado desde hace varias semanas y ya era de sobra conocida la continuidad del madrileño, un hecho que convierte el banquillo del UCAM Murcia en uno de los más estables del baloncesto español. Sito Alonso ha terminado todas sus temporadas con un porcentaje de victorias superior al 40% en la ACB, siendo en las dos últimas un idéntico 47,1%. Sólo estuvo por debajo en la campaña que se paralizó la competición por la irrupción del coronavirus (2019-2020).

En el capítulo de jugadores los que están más cercanos de formalizar el nuevo contrato son Nemanja Radovic y Thad McFadden. El pívot montenegrino confirmo el pasado jueves en COPE que "estamos en el buen camino. Estoy convencido que el próximo año seguiré aquí. Murcia es mi casa y me gustaría poder retirarme como jugador de UCAM". Radovic se encuentra estos días de vacaciones teniendo previsto marcharse a su país a final de mes y posteriormente incoprorarse a la selección para disputar el campeonato del mundo".

Thad McFadden es otra de las piezas con las que se va a seguir contando en el futuro aunque aún no se ha cerrado el acuerdo. Urban Klavzar y Rati Andronikasvili tienen contrato y todo apunta que el club seguirá apostando por ellos como piezas de futuro además de ser jugadores cupo, hay que recordar que la Champions obliga a contar con cinco jugadores cupo en su competición. David Jelinek también es un jugador que parece seguirá ya que en su contrato existe una cláusula de renovación que puede hacer efectiva el club. En el puesto de pívot parece que los técnicos quieren seguir contando con Jordan Shako mientras que Diop lo tiene más complicado. El que no seguirá, aunque en el final de temporada ha tenido un gran rendimiento será Artem Pustovyi; algo simliar sucederá con James Anderson, quien ha tenido muchos problemas físicos a lo largo de la temporada aunque hace un par de meses manifestó que le gustaría seguir en Murcia "done tanto yo como mi familia somos felices".

En el puesto de base no seguirá Chiozza, por su alta cotización, y el club trabaja en ampliar un año más el contrato de Tomás Bellas. Sadiel Rojas parece que continuará aunque tendrá que reducir algo sus pretensiones económicas y volverá a tener un papel más secundario en la pista pero seguirá siendo clave en la estabilidad y el buen funcionamiento del vestuario.