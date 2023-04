El Real Murcia no puede fallar ante el Intercity

El Real Murcia, todavía en puesto de promoción de ascenso a LaLiga SmartBank, recibirá este domingo a las seis de la tarde en el estadio Enrique Roca al Club de Fútbol Intercity de Alicante en partido de la trigésimo cuarta jornada del campeonato en el grupo 2 de la Primera RFEF en el que irá a por el triunfo tras dos encuentros sin lograrlo para así al menos mantener la quinta posición que ahora ocupa con 52 puntos.



Los de Mario Simón, que vienen de empatar a dos en el campo del filial del Atlético Osasuna y antes cayeron por 0-1 frente al Atlético Baleares, buscarán volver a la senda de las victorias, lo cual le podría valer hasta para subir dos posiciones pues el Club Deportivo Castellón, cuarto con 53; y el filial del Fútbol Club Barcelona, tercero con 54, están a tiro.



Más arriba aparecen la Sociedad Deportiva Amorebieta, que lidera la tabla; y el Club Deportivo Eldense, segundo, ambos con 60 puntos.



El Intercity, que tiene como entrenador desde la pasada jornada a Alejandro Sandroni, ex del Yeclano Deportivo y de las bases del Murcia, es decimosexto con 39 y, aunque ocupa zona de descenso, tiene la misma puntuación que el Club de Fútbol La Nucía, que marca la línea de la salvación.



"No tenemos que volvernos locos con las cuentas y nuestros objetivos tienen que ser a corto plazo. Mis cuentas son las de ganar al Intercity", indicó Simón.



"La base de que estemos donde estamos ahora mismo seguramente es la estabilidad y tranquilidad que ha habido durante todo el año y hay que resaltar lo que está haciendo la plantilla en esta competición tan igualada y difícil. Vamos a tener en nuestra mano conseguir objetivos y quedar más arriba y nos quedan partidos bonitos que afrontamos con ganas y queremos transmitir ilusión", añadió.



Faltan cinco jornadas para que acabe el campeonato y para este compromiso, que no se disputará a las doce del mediodía, como en principio se había programado -el cambio de horario obedece a la necesidad de huir de las más altas temperaturas del día-, el preparador madrileño cuenta con la única baja obligada por sanción debido a acumulación de tarjetas amarillas del delantero Alberto Toril y la "seria duda" de otro delantero como Dani Romera, quien acabó lesionado el partido del pasado domingo. "Habrá que ver cómo evoluciona en las próximas horas", afirmó su entrenador.



"Tenemos alternativas y argumentos suficientes y de nivel para competir", indicó el técnico, quien podría recurrir a Andrés Carrasco para la punta del ataque y al que valoró pese a no estar contando demasiado con él. "Para nosotros es un jugador importante, un capitán, ejemplo dentro del vestuario y cada vez que se le requiere está y siempre lo hace a un buen nivel", comentó sobre el ariete murciano.



Del Intercity, que viene de empatar a uno en casa frente al Club Deportivo Numancia de Soria y lleva abierta una racha de cinco jornadas sin ganar -tres igualadas y dos derrotas-, Simón destacó que es "un gran equipo, que está en los puestos de descenso pero cuenta con una plantilla que al principio tenía otros objetivos pues está hecha para pelear por los puestos de arriba y su situación habla del nivel de esta competición".



Además, se refirió a la llegada de Sandroni a su banquillo en lugar de Gustavo Siviero. "Cuando un equipo cambia de entrenador lo más importante es que la motivación del jugador cambia, los que no estaban jugando entran y todos tienen que exponer su mayor potencial", comentó.



El encuentro se celebrará en un Enrique Roca en el que se espera otra gran entrada de público. "Estamos encantados de que venga tanta gente a nuestros partidos en casa y queremos devolverles eso a los aficionados con una victoria", reconoció Mario Simón.