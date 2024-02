Radebaugh: "Siempre voy a aportar energía y defensa al cien por cien"

Tras aterrizar y pasar el reconocimiento médico, Jonah Radebaugh pudo compartir su primer entrenamiento a las órdenes de Sito Alonso este lunes con la mitad de la plantilla disponible. “He hablado con algunos de mis compañeros ayer y me han dicho que aquí las cosas funcionan diferentes a otros clubes. Si das el cien por cien y aportas toda tu energía, no importa si no estás inspirado en ataque. Los aficionados van a estar de tu lado y te van a ayudar siempre. Y creo que eso lo puedo aportar siempre, energía, defensa…”, comenta el jugador americano con pasaporte montenegrino.

Sus primeras sensaciones han sido muy positivas y llega con muchas ganas de demostrar lo que puede aportar al equipo. “Todavía hay algunos jugadores que están con sus selecciones, pero todos me han recibido muy bien. No parece que sea mi primer día aquí. Me siento ya parte de la familia del UCAM Murcia. Sé que llego en el tramo final de la temporada donde el equipo está jugando muy bien, así que ahora toca dar un paso adelante e intentar estar al nivel de los demás”.

Audio









En su primera reunión con Sito Alonso, le ha dejado claro lo que quiere de él. “Lo que espera de mí es sobre todo un jugador que pueda crear para los compañeros, además de la exigencia defensiva. Mi posición natural es más jugar de dos, pero a lo largo de mi carrera llevo mucho jugando de base, por lo que no creo que sea un desafío demasiado complicado para mí”.

Después de un primer paso en España por Valencia, tenía claro que quería regresar a la Liga Endesa. “Quería volver a la ACB. Después de estar en Valencia tengo claro que este es el lugar donde quiero estar, donde quiero jugar y me siento bien. Ya en el verano sentí que me querían mucho aquí, ahora lo he vuelto a sentir, y vengo con mucha ilusión”.

Audio









Cuenta con viejos conocidos de la entidad universitaria, que le instaron a tomar una decisión de la que se siente muy ilusionado. “Hablé con Webb, ya sabía que él estuvo muy bien aquí en Murcia. Además de él, también había hablado mucho con Jordan Davis. Ya me comentó lo que está creciendo el club, cómo es la organización, la afición… pero no hacía falta mucho para convencerme de que este es el sitio en el que quiero estar”.