La 'bienvenida' de la afición del PAOK al Maccabi Tel Aviv: "Tarjeta roja a Israel"

Una gran pancarta que pide la 'tarjeta roja' para Israel presidió uno de los fondos del estadio en el que se jugó el PAOK-Maccabi Tel Aviv, partido de la jornada 1 de la fase Liga de la Europa League.

Tal como contó Germán Mansilla, especialista en fútbol internacional de la Cadena COPE, en Tiempo de Juego, la afición del equipo griego es propalestina, y se encargó de desplegar una pancarta enorme en la que ponía en inglés el siguiente mensaje: "Sácale la tarjeta roja a Israel". Muy cerca, se desplegó otra pancarta de menor tamaño en la que se podía leer: "Alto al genocidio".

Además, por el resto del estadio se mostraron muchas banderas de Palestina. Ha sido la manera de demostrar el rechazo a Israel, por sus manobras violentas sobre el pueblo palestino.

Los equipos israelíes, a diferencia de los rusos, siguen participando en todas las competiciones deportivas internacionales que gusten, sin restricción alguna de ningún órgano superior. Como también aclaró Pedro Martín, el fútbol (ya fueran la FIFA o la UEFA) no suele tomar, en general, ese tipo de decisiones si no las toman organismos con capacidad de veto como el Comité Olímpico Internacional o la Organización de Naciones Unidas.