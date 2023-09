Murcia se convierte en el epicentro del Patinaje Artístico sobre Hielo a nivel internacional

Del 7 al 9 de octubre, la pista de hielo en el Centro Comercial Thader de Murcia será el escenario del primer Campamento Internacional de Patinaje sobre Hielo. Siguiendo el éxito del Campamento Nacional de patinadores de España celebrado en julio de este año, esta ocasión marca un hito histórico para España al acoger patinadores artísticos de competición procedentes de más de 10 países.

Durante un fin de semana completo, estos talentosos deportistas se someterán a un entrenamiento intensivo bajo la guía de la reconocida entrenadora olímpica de élite, Susana Palés. El evento se llevará a cabo en las instalaciones de Hielomania, ubicado en el Centro Comercial Thader, y promete elevar la reputación de Murcia como un destino líder en el mundo del deporte de hielo.

Organizado por “Endless Summer Adult Skate Camp”, reunirá a talentosos patinadores de todo el mundo en un esfuerzo por impulsar el patinaje artístico sobre hielo a nuevos niveles de excelencia. La participación de la entrenadora olímpica de élite aporta un valor incalculable a los participantes, gracias a su vasto conocimiento y experiencia.

Los países confirmados hasta el momento son Irlanda, Inglaterra, Gales, Finlandia, Suecia, Alemania, Croacia, Portugal, Argentina, Chile, Estados Unidos, Uganda y España.

El Centro Comercial Thader se enorgullece de recibir a patinadores de todo el mundo en este Campamento Internacional de Patinaje Artístico sobre Hielo y espera que el evento contribuya al crecimiento continuo de este deporte en la región y más allá, acercando la experiencia al público en general al arrancar con una exhibición en formato de competición amistosa el sábado 7 de octubre, en horario de tarde.

Aspectos Destacados:

Competidores Internacionales: Más de 10 países de Europa, EEUU y Sudamérica y el continente africano estarán representados en este campamento, promoviendo la diversidad cultural y el intercambio de conocimientos entre los participantes.

Entrenadora Olímpica de Élite: La presencia de Susana Palés, quien ha participado en dos Juegos Olímpicos (Nagano, Japón y Lillehammer, Noruega), así como comentarista olímpica en español durante más de 25 años, garantiza un alto nivel de instrucción y desarrollo para los patinadores participantes.

Ubicación de Primer Nivel: Hielomania, ubicada en el Centro Comercial Thader, proporciona una instalación de primer nivel, asegurando un ambiente propicio para el aprendizaje y el rendimiento. Destaca además por ser una de las pocas instalaciones abiertas todo el año y la más grande de todo Levante.

Este Campamento Internacional de Patinaje Artístico sobre Hielo, no solo es un hito deportivo, sino también una oportunidad para destacar la belleza y la destreza de este deporte en la región de Murcia. La colaboración internacional y la búsqueda de la excelencia deportiva encajan perfectamente con la visión de Murcia como un destino turístico.

THADER

El Centro Comercial Thader, anfitrión de este evento, es conocido por su compromiso con el deporte. Con tres tiendas especializadas, Décimas, Intersport y Decathlon, Thader ofrece una amplia gama de productos deportivos de alta calidad. Esta colaboración refuerza el papel de Thader en la comunidad deportiva de Murcia, reforzando aún más su compromiso con el deporte y la promoción de un estilo de vida activo en la región.

