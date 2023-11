Manu García: "Afrontamos la situación con normalidad"

Manu García atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la jornada 12, que enfrentará al Real Murcia y al Real Madrid Castilla este domingo 12 de noviembre a las ocho de la tarde en el estadio Enrique Roca de Murcia.

El portero andaluz comenzó hablando cómo han sido las primeras horas con el nuevo técnico, Pablo Alfaro: “Aún no nos ha dado tiempo a trabajar nada, hoy es el primer día que trabajaremos con él; ayer se presentó y nos dio su visión de lo que él quiere, es una persona educada y nos está dando confianza desde ya y ahora toca responder en el verde”.

Preguntado acerca de qué se le pasa por la cabeza a un jugador cuando se cambia de técnico: “Agradable no es, al final te sientes partícipe de que una persona y su cuerpo técnico pierdan su trabajo; al final esto es fútbol y les pasa a todos y hay que afrontarlo con naturalidad porque el domingo hay que ganar al Castilla”.

Ayer el míster conoció al vestuario y Manu habló sobre las primeras ideas que les transmitió: “el míster nos dijo que nos lleva viendo casi toda la temporada y sabe que hay cosas que hacemos bien y otras que no hemos dominado a nivel de juego; al final lo más importante es la naturalidad con la que nos habló y nos dijo que tenemos que alcanzar nuestro cien por cien individualmente y eso se verá reflejado en el verde a nivel colectivo”.

Preguntado acerca de si el vestuario se esperaba la noticia del cambio de míster: “la verdad que nosotros estamos concentrados en lo nuestro y no podíamos imaginar nada, pero sí que es cierto que no estábamos dando con la tecla y al final el club ve que no está donde debe de estar es normal que se hagan cambios y desde aquí aceptamos la situación y le damos las gracias a Gustavo y a su cuerpo técnico”.

El Real Madrid Castilla es el rival de este fin de semana y Manu también habló sobre cómo ve el partido: “Desde que llegué aquí mi objetivo y el de todos es ganar hasta en pretemporada y sabemos que esta es una competición muy igualada en la que cualquier rival te pone a prueba; es verdad que en casa venimos ganando los últimos partidos, pero tenemos que mejorar a la hora de elaborar el juego”.