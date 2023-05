Dani Romera: "Necesitamos, más que nunca, a nuestra afición"

Dani Romera ha comparecido este miércoles para analizar el partido que le enfrenta este sábado al CD Eldense en el Enrique Roca Murcia, partido para el que ya hoy reservadas en torno a 20.000 localidades. Dani habló sobre el partido frente al conjunto alicantino, cómo se encuentra el jugador para este último encuentro, playoff y más.

El equipo llega convencido de pelear por la plaza de playoff y Dani nos cuenta cómo afrontan el último encuentro de liga regular frente al Eldense: “Estamos concentrados en el último partido de liga, nos vamos a encontrar a un rival complicado que nos va a poner las cosas difíciles, ellos se juegan el liderato, tenemos que salir a ganar con el apoyo de la afición. Estamos preparando el partido con muchas ganas y mucha ilusión, sabiendo lo que tenemos que hacer y preparados para llevarnos los tres puntos”.

Dani Romera destacó, “nosotros tenemos que ganar si o si. Aquí nos fijamos en nosotros, si no ganamos no sirve de nada. Vamos a salir a por la victoria, no nos queda otra, desde aquí animo a toda la afición a que venga a apoyarnos, será un buen partido y lo conseguiremos”.

Sobre el partido del sábado pasado, donde el jugador pudo disfrutar de algunos minutos en el terreno de juego tras su vuelta, Dani comenta: “De cara a la victoria no llevábamos buena racha pero creo que llegamos jugando bien, el fútbol no ha sido justo con nosotros, muchos palos o empates en los últimos minutos. El partido en Alcoy fue un golpe en la mesa y una victoria que nos merecíamos. Esa victoria nos da moral para aprovechar esta última semana y afrontar el duelo con posibilidades de meternos”.

En cuanto a su estado de forma, el delantero pimentonero nos asegura que: “Ha sido un mes duro porque la lesión es algo molesta. Estoy aquí para darlo todo y aunque he llegado justo, cada día me encuentro mejor y espero aportar este finde al equipo”.

Para terminar, nos cuenta su punto de vista ante una posible entrada al playoff, en el Enrique Roca junto a los seguidores granas: “Creo que nos lo merecemos, la afición ha estado ahí hasta el final y ojalá llenemos el campo. Creo que necesitamos ese aliento de la afición más que nunca. Desde aquí animarles a que vengan, todo puede pasar esto es fútbol y nosotros tenemos que salir a ganar”.