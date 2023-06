Alcaraz alcanza las semifinales en Queen's

Carlos Alcaraz ya tiene el punto de cocción tomado a la superficie. Ya está en posición de favorito, de verse candidato a todo. Retumbó ante Grigor Dimitrov (6-4 y 6-4) para seguir ganando enteros en hierba y mantener su impoluto registro en cuartos de final: de los últimos ocho que ha disputado, ha ganado los ocho.



"Estoy preparado para la batalla", aseguró el español después del calentamiento previo al choque en Queen's. Su nivel de confianza ha ido en aumento desde el aterrizaje en Londres y sus expectativas ahora son altas. No hay dudas de por qué. Tras sufrir ante Arthur Rinderknech y despachar a Jiri Lehecka, Alcaraz fluyó ante Dimitrov, todo un antiguo campeón del torneo.



El búlgaro, que dominó estas pistas en 2014, conoce la superficie mucho mejor que el 90 % del circuito, pero adolece de carácter para brillar más y su apatía le juega malas pasadas. El mejor ejemplo, un primer juego al servicio en el que se puso 40-15 y que regaló con errores y con cuatro puntos seguidos perdidos.



Ahí no perdona Alcaraz, que apostó por el tenis rápido hasta el 3-2, cuando se enganchó en un juego de más de quince minutos al servicio. Fue el punto de sufrimiento necesario para el partido, en el que el de El Palmar gestionaba la ventaja y Dimitrov, como es tónica habitual de su carrera, sin tensión despliega su mejor tenis.



Por eso empezó a volar al servicio cuando ya iba por detrás en el marcador y por eso despegó en el segundo parcial, cuando estaba avocado a la derrota. La victoria por la vía rápida que anticipó Alcaraz tras el 6-4 inicial fue desactivada por Dimitrov, que convirtió su oportunidad de 'break' y abrió una brecha de 3-0 en el marcador.



Una ventaja muchas veces definitiva en una moqueta tan poco permisiva con los tropiezos, pero que Alcaraz asumió como un reto. Fue recortando la distancia palmo a palmo y cerró la rotura de servicio que le devolvía al set yendo para adelante y atacando la red.



Sumó cuatro juegos seguidos, se puso 4-3 y lo tuvo cerca, pero volvió a dudar. Dimitrov aprovechó una tercera bola de rotura para sostenerse con 4-4 y volver momentáneamente al encuentro, pero fue un espejismo. Su siguiente servicio se le escapó en blanco y Alcaraz dejó de hacer favores. Sentenció sus vigésimos quintos cuartos de final (21-4) y disputará las vigésimas segundas semifinales de su carrera, las octavas del año.



Su rival en semifinales será Sebastian Korda, que batió a Cameron Norrie en dos sets, y con el que se ha enfrentado en tres ocasiones. Alcaraz le ganó en las 'Next Gen Finals' y en Roland Garros 2022 y el estadounidense triunfó en Montecarlo 2022. Con este triunfo, Alcaraz está a dos partidos de recuperar el número uno, en posesión en estos momentos de Novak Djokovic.