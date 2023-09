Agónico triunfo de UCAM CB en Granada (101-104)

El UCAM Murcia se impuso este sábado por 101-104 al Covirán Granada en el estreno de una nueva temporada de la Liga Endesa para ambos equipos, en un partido muy igualado y emocionante que necesitó de dos prórrogas para decantarse a favor de los visitantes.



Comenzó mejor el choque el equipo murciano, con un ataque más fluido y varios jugadores enchufados (5-11, m.4).



La reacción local llegó con dos triples seguidos del estadounidense Kwan Cheathman (18-15, m.7 tras un parcial de 8-0), y permitió al Covirán Granada llegar por delante al final del primer cuarto (25-24).



El acierto local en el triple (31-26, m.12) al inicio del segundo cuarto fue respondido por los visitantes con el buen hacer de los estadounidenses Thad McFadden y, sobre todo, Dylan Ennis (33-33, m.15) manteniéndose el equilibrio con intercambio de canastas hasta el descanso (40-39)



Salió mejor de vestuarios el Covirán Granada (47-39, m.22 tras un 7-0 de parcial), aunque el UCAM Murcia nunca se fue del partido y una y otra vez aguantaba las acometidas locales (55-53, m.28), con el sueco Ludde Hakanson como estilete.



Con 57-57 empezaron los diez minutos definitivos, jugados con más nervios y errores que aciertos (62-60, m.34).



El UCAM supo mantener mejor la tranquilidad en los instantes decisivos y aprovechó los nervios y la crispación de los locales con los árbitros para dejar el partido encarrilado (73-76 a falta de 26 segundos), pero el estadounidense Joe Thomasson forzó la prórroga (76-76) al anotar tres tiros libres seguidos.



En el tiempo extra, de nuevo partido encarrilado para los murcianos tras un 0-6 (76-82, m.42), pero espectacular respuesta de 9-0 para los granadinos (85-82, m.44), que no lo supieron cerrar y fallaron el tiro para ganar, llevando el choque a una segunda prórroga (85-85).



En el segundo tiempo extra estuvo más acertado el UCAM, que con Ennis como estrella volvió a poner el choque muy a su favor (90-96 con menos de dos minutos por delante), y esta vez no perdonó, aunque el Covirán Granada peleó hasta el final y dispuso de un último balón, que no aprovechó, para forzar la tercera prórroga.







Ficha técnica:



Covirán Granada, 101 (25+15+17+19+9+16): Ziv (12), Thomasson (20), Kramer (3), Cheatham (15), Felicio (24) -cinco inicial- Costa (14), Martínez (2), Tomás (6), Iriarte (2), Konontsuk (3), Kairys (-).



UCAM Murcia, 104 (24+15+18+19+9+19): Ennis (25), Sant-Ross (6),Hakanson (16), Sleva (7), Birgander (15) -cinco inicial- Kurucs (6), Caupain (7), Radovic (10), McFadden (9), Diagne (3), Jelinek (-).