Carrasco da al CF Lorca Deportiva su cuarto Trofeo Manny Pelegrín (1-0)

Con media acción de gol, Carrasco es letal. Un centro de Nacho por banda izquierda en el minuto 85 fue rematado en planta por Andrés Carrasco, adelántandose lo justo a su marcador y poniendo la pelota dentro de la portería del Yeclano Deportivo tras un ajustado cabezado que pegaría en el palo antes de introducirse en la red.

Era el final de un partido que no tuvo muchas acciones de gol, pero en el que se volvió a ver la efectividad del ex atacante del Real Murcia.

El encuentro fue de menos a más para los lorquinos, quizás porque en la primera parte, Alberto Castillo no puso un once inicial "muy titular".

De entrada actuaron Zorro, Navarro, Galiano, Cedric, Peke, Ayoub, Ramón Arcas, Dani Albiar, Fenoll, Morete y Navarrito.

Durante los primeros 45 minutos, el partido estuvo muy igualado y no se detectaron jugadas de peligro, salvo una doble internada del ex atacante blanquiazul, Javi Solsona, ahora en las filas del cuadro del altiplano que terminaron sin peligro para Zorro.

En la segunda parte, los de Castillo se vieron dominadores, con posesión del balón en el centro del campo, seguros en defensa, cediendo muy pocos metros a Naranjo, Iniesta y Juanjo y resolutivos en ataque como demostró Carrasco a falta de cinco minutos para el final.

El CF Lorca Deportiva, se impuso 1-0 y suma su cuarto trofeo Manny Pelegrín tras los conseguidos en 2016, 2020 y 2022.

Buenas sensaciones del equipo de Alberto Castillo que tras dos partidos de pretemporada su portería está a cero y ha marcado seis goles.

La confección de la plantilla a priori invita a soñar con el ascenso a Segunda RFEF, pero la dinámica y el juego en el grupo XIII de Tercera división, será muy diferente al habitual de estos días de verano.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





ENTREVISTA A ANDRÉS CARRASCO TRAS LA VICTORIA ANTE EL YECLANO DEPORTIVO

Vídeo