La Virgen de las Huertas estrena trono y llena Lorca de devoción durante todo el mes de mayo

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, junto al presidente de la Real Hermandad de Santa María la Real de las Huertas, Pedro Millán, han presentado el programa de actos en honor a la Santísima Virgen de las Huertas con motivo de la llegada del mes de mayo. El objetivo es ofrecer un mes completo de actividades para que todos los lorquinos, asociaciones y colectivos puedan acercarse a la Patrona bajo el lema “Venid y vamos todos”.

Ayuntamiento de Lorca Cartel de actividades en el mes de Mayo, que giran alrededor de la patrona de Lorca

La programación incluye los tradicionales Rosarios de la Aurora, que se celebran al alba de cada domingo del mes, a las 7 de la mañana. Otros actos destacados son el paso de los niños por el manto de la Virgen el 2 de mayo, la ofrenda floral del día 30 y la ‘procesión grande’ del último domingo de mayo, en la que participan los niños de Primera Comunión.

Un programa para todos los fieles

El calendario de misas comienza el sábado 2 de mayo a las 20:00h, dedicada a las madres de Lorca. El sábado 9 de mayo la misa será por las personas con discapacidad, y el sábado 16 por los matrimonios y familias. El 23 de mayo se celebrará la misa por las Hermandades y Cofradías, con la imposición de medallas a los Infantes de la Virgen. Finalmente, el sábado 30 de mayo tendrá lugar la misa en recuerdo a los fallecidos en el terremoto de 2011, seguida de la Ofrenda Floral.

Los Rosarios de la Aurora se sucederán cada domingo a las 7:00h: el 3 de mayo en la Plaza del Rey Sabio, el 10 en la Alameda de la Constitución, el 17 en El Quijero, el 24 en el Puente Alto y el 31 en Santa Quiteria. El domingo 31 de mayo a las 19:00h, se oficiará la Santa Misa y posterior procesión de la Patrona por la ciudad y la huerta.

Además, se ha puesto en marcha el proyecto “Santuario Abierto”, que amplía el horario de visita al Santuario para que fieles y visitantes puedan contemplar la imagen y las pinturas murales del templo. El 16 de mayo, con motivo de la Noche de los Museos, se expondrán las Joyas Reales de la Patrona, incluyendo piezas como el Manto de la Reina Isabel II.

Quiero agradecer el esfuerzo que está realizando la Hermandad por potenciar nuestras tradiciones y el sentimiento colectivo hacia nuestra Patrona" FULGENCIO GIL Alcalde de Lorca

Un nuevo trono para la Patrona

La Hermandad de la Virgen de las Huertas ha anunciado el estreno de un nuevo trono para los Rosarios de la Aurora y las visitas que la Patrona realiza durante la Feria. Según ha explicado Pedro Millán, se trata de un “ambicioso proyecto” que ha supuesto “cerca de tres años de trabajo constante por parte de la Hermandad, con el objetivo de dotar a la Virgen de las Huertas de unas andas acordes a su dignidad como Patrona de Lorca”. El anterior trono presentaba un notable deterioro.

Este ambicioso proyecto ha supuesto cerca de tres años de trabajo constante por parte de la Hermandad" PEDRO MILLÁN Presidente de la Hermandad Virgen de las Huertas

El nuevo trono ha sido diseñado por la Hermandad en colaboración con el taller de Orfebrería Orovio. Se trata de una pieza de plata, ligera y funcional, que puede ser portada por entre cuatro y ocho personas. Las andas están labradas en plata e incorporan los escudos de Lorca y de la Hermandad en dorado, completándose con una peana decorada con motivos florales y huertanos.

En su frontal, dos ángeles sostienen la media luna donada por los Coros y Danzas Virgen de las Huertas, recuperando una iconografía histórica de la Patrona. También se han adaptado las andas para integrar el bastón de mando que la Virgen porta como alcaldesa honoraria a perpetuidad.

La adquisición ha sido posible gracias a la generosidad de hermanos, particulares y colectivos, además de una aportación del Ayuntamiento de Lorca. El alcalde, Fulgencio Gil, lo ha descrito como “un auténtico regalo del pueblo de Lorca a su Patrona” y ha animado a todos a disfrutar de los actos. La presentación y bendición del trono será el 24 de abril, y su primera salida procesional, el 3 de mayo.