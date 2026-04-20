Lorca abre a sus vecinos el diseño de la futura Alameda Central

El Ayuntamiento de Lorca ha anunciado que abrirá a la participación ciudadana el diseño de la futura Alameda Central. Este proyecto consiste en un gran corredor verde para el deporte y el esparcimiento que se construirá sobre los terrenos liberados por el soterramiento del ferrocarril.

El alcalde, Fulgencio Gil, ha recordado que la Alameda Central tendrá más de tres kilómetros de longitud y recorrerá la ciudad de un extremo a otro. Como paso previo, el consistorio ha solicitado a Adif un informe sobre las condiciones de uso y las cotas del suelo, un trámite clave para iniciar el plan especial de urbanismo preceptivo.

Un diseño abierto a todos

Según ha explicado el alcalde, se lanzará "una campaña de recogida de propuestas a todos niveles", abierta a cualquier ciudadano y a colectivos sociales y empresariales. El objetivo, ha añadido, es que todas las sugerencias se valoren para poder ir "construyendo Lorca entre todos".

Este nuevo eje integrador transformará la antigua barrera del ferrocarril, que dividía la ciudad en dos, mejorando la conectividad entre barrios y creando un pulmón natural. Este espacio estará interconectado con la red de carriles bici y vías verdes. Además, Gil ya propuso en noviembre al Consejo Social de la Ciudad buscar inspiración en proyectos de Boston, Tokio y Zúrich.

Una oportunidad histórica

Desde el PSOE, su portavoz, Isabel Casalduero, ha calificado el proyecto como "una oportunidad histórica para transformar la ciudad" y ha exigido al alcalde que "no pierda el tiempo". Casalduero ha reclamado un concurso de ideas abierto a la ciudadanía que no se limite a "una simple consulta", considerando "imprescindible habilitar los medios necesarios para garantizar una participación real y efectiva".

En la misma línea, la patronal Ceclor reclama desde 2024 un concurso de ideas profesional, con su correspondiente dotación económica, para planificar el diseño que unificará las dos partes de la ciudad separadas por las vías durante más de un siglo.