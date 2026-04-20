Marisa Fernández, vecina de Bilbao: "Ahora el negocio de la hostelería no está solo en la calle, también está en la fachada"

La nueva ordenanza de terrazas que ha propuesto el Ayuntamiento de Bilbao ha generado un amplio rechazo tanto entre los vecinos como en el sector hostelero. Las asociaciones vecinales la consideran insuficiente para garantizar el descanso y el libre tránsito, por lo que ya preparan alegaciones contra un texto que, a su juicio, no soluciona los problemas de ruido y masificación.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao critica que la norma es continuista y no diferencia las necesidades de cada barrio. "Se aplica la misma norma" para zonas con realidades muy distintas, lamenta en COPE Euskadi Marisa Fernández Zubiaur, secretaria de la asociación vecinal Uribitarte, quien señala que la situación no tiene nada que ver en barrios como Abando o Marzana con otros como San Ignacio.

Calles saturadas e intransitables

Fernández recuerda que en 2018 el consistorio ya intentó crear un plan director de terrazas para solventar la saturación en lugares como Ledesma, García Rivero o Pozas, pero el proyecto "simplemente lo archivaron". Ahora, la situación se ha agravado y el problema se ha extendido a más calles porque, según critica, el Ayuntamiento "en cuanto tiene un espacio libre y le piden terraza, le da autorización".

La fusión de usos dentro de un tramo de calle es lo que hace una ciudad viva" Marisa Fernández Portavoz de la asociación Uribitarte Anaitasuna

Las asociaciones de vecinos se quejan de la sobre saturación de terrazas que se da en determinadas zonas de Bilbao

Los vecinos denuncian que hay calles donde viven familias que no pueden estar "con un ruido de 80 decibelios a partir de las seis o siete de la tarde". Este problema se junta con el hecho de que "el ayuntamiento permite beber en la calle", lo que provoca que en muchas ocasiones las aceras resulten intransitables y se formen tapones de gente.

El negocio se extiende a las fachadas

Una de las novedades que más preocupa a los residentes es la regulación de elementos en las fachadas de los edificios. "Antes estaba el negocio dentro del local y en la terraza, ahora también está en la fachada", explica Fernández. La instalación de barras en las ventanas o bancos en el exterior de los locales de hostelería crea, en su opinión, "otro ámbito de negocio".

Esta situación genera una dificultad añadida para la accesibilidad universal que, según denuncian, la ordenanza no garantiza. "La referencia de una persona con poca visión es la fachada. Entonces, si en la fachada también ponemos el negocio, pues se dificulta el paso", argumenta la portavoz vecinal.

Alegaciones antes del 22 de mayo

Las asociaciones vecinales están redactando sus alegaciones y propuestas, que presentarán antes del 22 de mayo. Tienen "todas" las esperanzas puestas en que se acepten porque entienden que es "justo", "coherente" y "razonable". "La fusión de usos dentro de un tramo de calle es lo que hace una ciudad viva, no puede ser todo el uso de hostelería", concluyen.