Iván Romero ve preparado al Levante UD: “Haciendo las cosas bien ante el Sevilla FC vamos a volver a ganar”

Después de diez días desde el último encuentro, tanto el equipo como la afición tienen muchas ganas de que vuelva el fútbol. El vestuario, como ha explicado Iván Romero en una entrevista en los medios oficiales del Levante UD, ultima los detalles para el partido del jueves ante el Sevilla FC con el deseo de competir. A pesar de que el último triunfo ante el Getafe CF (1-0) fue "ajustado", el equipo considera que se hicieron "muchas cosas bien" y que podrían "haber ganado por más diferencia".

Como explica Iván Romero, el equipo llega con la moral alta, afirmando: "confiamos en nosotros mismos y somos los que tenemos que confiar". La plantilla está deseando que llegue el partido del jueves para intentar ganar otra vez. Esta confianza se apoya en el buen momento que atraviesan en casa, a diferencia de la primera vuelta, donde les "costó un poquito más".

Ahora que estamos bien, hay que intentar aprovecharlo" Iván Romero Delantero del Levante UD

Iván Romero considera que están haciendo las cosas "muy bien, no solo en el juego", trasladando al campo los aspectos ofensivos y defensivos que trabajan. El objetivo es claro: "seguir así, en esa línea para para sumar todos los puntos posibles y tentar llegar al objetivo".

Un rival complicado... con un reencuentro especial

El próximo partido se presenta "muy complicado", especialmente con el cambio de entrenador del equipo rival tras la llegada de Luis García Plaza al banquillo del equipo andaluz. Además, será un partido especial para Iván Romero, formado en la cantera del Sevilla FC: "conozco a la mayoría de cuando estuve allí".

De hecho, en la plantilla rival hay "6 o 7 jugadores" con los que compartió vestuario en las categorías inferiores del del Sevilla. Este hecho lo convierte en "un partido especial por volver a verlos". A pesar de que con el tiempo se "pierde esa comunicación", siempre es positivo reencontrarse con gente con la que "sigue habiendo esa amistad".

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El empuje de la afición del ciutat de valència

El equipo, a través de Iván Romero, vuelve a hacer un llamamiento a la afición, a la que necesitan "como siempre". Se valora como "extraordinario" el esfuerzo de los seguidores que acuden al estadio en días de semana, a pesar de que "la gente trabaja".

Tenemos ese empuje de la afición que hace que siempre demos un poquito más" Iván Romero Delantero del Levante UD

Ese apoyo incondicional, explican, "hace que nos dé ese plus más". Cuando el equipo está fatigado, cansado o las cosas no van bien, "tenemos ese empuje de la afición que hace que siempre demos un poquito más y nos acerquemos mucho más a la victoria".