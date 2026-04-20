La alcaldesa de Narón recibe a Aspaneps para avanzar en la conmemoración de su 45+1 aniversario

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, ha mantenido un encuentro institucional en el consistorio con una representación de la asociación Aspaneps, entidad de referencia en la comarca en la atención a personas con discapacidad intelectual y el apoyo a sus familias.

La reunión se enmarca en los preparativos de la celebración del 45+1 aniversario de la asociación, una efeméride simbólica con la que la entidad busca poner en valor su dilatada trayectoria y reforzar su proyección de futuro. Tras más de cuatro décadas de trabajo, Aspaneps continúa desarrollando programas clave centrados en la inclusión social, la atención temprana y el acompañamiento educativo para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y su entorno más cercano.

Durante la recepción, la regidora agradeció la invitación al acto central de esta conmemoración, que tendrá lugar el próximo 16 de octubre en Ferrol. Se espera que este evento congregue a profesionales, familias y especialistas vinculados a los ámbitos de la infancia, la juventud y la discapacidad.

Marián Ferreiro subrayó la importancia del vínculo estable y continuado que mantienen el Ayuntamiento de Narón y Aspaneps, una colaboración que permite impulsar distintas iniciativas y programas de sensibilización. "Es una relación consolidada a lo largo del tiempo que nos permite avanzar en políticas sociales más cercanas, humanas y eficaces", destacó Ferreiro, quien expresó el firme apoyo municipal a esta celebración como reconocimiento a la imprescindible labor que la asociación realiza en la comarca.