El TSJ da la razón al PSOE en su demanda contra el Ayuntamiento de Lorca por negarle información

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha ratificado una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Lorca, gobernado por PP y Vox, a permitir el acceso a documentación municipal reclamada por el PSOE.

El fallo judicial confirma que el consistorio lesionó el derecho constitucional a la participación política de los concejales socialistas al impedirles el acceso a siete expedientes.

Una obstrucción deliberada

El PSOE recurrió a los tribunales después de que el gobierno local se negara “de forma reiterada” a facilitar el acceso a información oficial. Los socialistas reclamaban expedientes sobre asuntos como el cobro a colectivos por el uso de espacios públicos como el recinto ferial Ifelor, la condonación de una deuda a la entidad Esamur o los costes y recaudación de la corrida de toros con la que se reinauguró la plaza de Sutullena en 2024.

La sentencia, que ha hecho pública la portavoz del PSOE, Isabel Casalduero, considera probado que la información solicitada “era relevante para el ejercicio de sus funciones de control político”. Además, el tribunal sostiene que la falta de acceso a los expedientes “impidió su participación efectiva en debates, la fiscalización y toma de decisiones, lo que constituye una afectación sustancial al ejercicio del cargo”.

Guerra judicial por la transparencia

La portavoz socialista ha subrayado que “el Tribunal ha sido tajante al rechazar las excusas de la protección de datos o la supuesta improcedencia del procedimiento que utilizó el alcalde, Fulgencio Gil, para intentar tapar su falta de transparencia” y ha dicho que la sentencia le obliga a entregarle la documentación requerida en un plazo máximo de dos meses.

El gobierno local considera que el asunto "está completamente zanjado y solventado" y remarca que el partido demandante "ha contado con toda la información desde el primer momento".

El ejecutivo municipal también considera que la intención del PSOE es "generar una polémica artificial sobre algo que ya está resuelto" y afirma que no colaborará "en su estrategia basada en la confusión y en la mentira".

La coalición PP-Vox está centrada "en lo verdaderamente importante: la gestión, el trabajo y la respuesta a las necesidades reales de los lorquinos".