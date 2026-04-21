El PP de Lorca reclama una ley para prohibir el uso del burka en espacios públicos

El PP defenderá en el pleno municipal del ayuntamiento de Lorca una moción para instar al Gobierno de España a aprobar una ley orgánica que regule el uso de prensas de vestir como el burka que oculten total o parcialmente el rostro en espacios públicos impidiendo o dificultando la identificación de la persona.

La portavoz del PP, Rosa Medina, ha dicho que su petición pretende garantizar la libertad, la convivencia democrática y la protección de los derechos fundamentales, especialmente de las mujeres.

En el ámbito municipal, ha dicho Medina, el PP reclama la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para que los ayuntamientos puedan regular esta materia en sus ordenanzas y garantizar la identificación en instalaciones públicas.

La edil ha afirmado que el burka, el niqab y otras prendas similares “constituyen un símbolo de sometimiento y la institucionalización de la invisibilidad femenina”.

Ha insistido en que los poderes públicos tienen la obligación de promover un entorno en el que las mujeres puedan decidir libremente sobre su vida y participación social y ha explicado que países europeos como Francia, Bélgica, Austria o Dinamarca ya han aprobado normativas que prohíben el uso del velo integral en espacios públicos